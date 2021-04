Big Bang Racing, nel gioco di corse iPhone, iPad e Android il circuito lo disegnate voi

Se siete appassionati di giochi di corse ad ostacoli allora siete nel posto giusto: Big Bang Racing è proprio questo, con l’aggiunta che i livelli – se volete – ve li create direttamente voi. Con la punta del dito, attraverso l’apposita sezione è possibile disegnare il circuito e aggiungere centinaia di ostacoli e elementi con cui il pilota poi potrà interagire durante la corsa, rendendo di fatto ogni circuito unico nel suo genere. Anche perché i livelli possono essere condivisi con tutta la comunità, permettendo a chiunque di correrci sopra e battere il record della pista.

Ce ne sono decine di migliaia – si legge sulla scheda promozionale – e c’è anche la modalità avventura con i livelli di difficoltà crescente ideati dagli sviluppatori con lo scopo di farci prendere la mano con le dinamiche del gioco. Il protagonista è un alieno al quale si può far decidere di guidare una moto da cross o un fuoristrada, ciascuno con i suoi pregi e difetti dal punto di vista della specifica fisica del veicolo.

Durante le partite i giocatori potranno raccogliere potenziamenti, tesori e altri divertenti oggetti utili per completare al meglio e il più rapidamente possibile ogni circuito. E’ possibile entrare a far parte di un team per superare gli altri nelle stagioni settimanali ed ottenere così premi unici: lo scopo non è solo scalare le classifiche locali e globali ma anche personalizzare il proprio personaggio con copricapi particolari.

Soprattutto, guadagnare monete con cui potenziare il veicolo: l’alternativa è comprare i potenziamenti tramite acquisti in-app che vanno da un minimo di 2,29 euro a un massimo di 21,99 euro per il sacchetto delle gemme più corposo (su Android i prezzi invece oscillano tra 0,99 e 48,99 euro), anche se non sono obbligatori per il proseguimento delle partite, sia quelle in modalità avventura che quelle online.

Nella versione attuale (la 3.7.4) per iPhone e iPad il gioco pesa intorno ai 260 MB e richiede iOS o iPadOS in versione 8.0 o successiva. Su Android la versione attuale è la 3.7.2, pesa poco più di 80 MB e per giocarci serve Android almeno in versione 4.4. In entrambi i casi il download è gratuito.