Black Friday 2025 al via: come seguire l’evento per non perdersi nessuna opportunità

Il Black Friday di Amazon è partito giovedì 20 novembre con una settimana e piu’ di sconti che raggiungerà l’apice col venerdì nero (quest’anno cade il 28 novembre) e poi, come da tradizione, proseguirà per il weekend immediatamente successivo, fino a chiudersi col Cyber Monday (lunedì 1 dicembre) durante il quale saranno lanciati forti sconti e promozioni su prodotti tecnologici e di elettronica.

Anche quest’anno qui su Macitynet gli appassionati di tecnologia troveranno decine di articoli di approfondimento in cui segnaleremo tempestivamente le migliori offerte su tutti quei prodotti che possono maggiormente interessare il nostro pubblico.

Si tratta infatti di uno dei migliori momenti dell’anno per risparmiare concretamente sull’acquisto di prodotti che permettono di rinnovare il proprio arsenale di dispositivi tecnologici che ci accompagneranno poi pe i prossimi anni, ma anche di un’occasione imperdibile per anticipare i regali di Natale facendo attenzione al portafogli.

Scoprire le offerte in anticipo significa arrivare poi al momento giusto per acquistare il prodotto desiderato prima che terminino le scorte disponibili. In questo articolo vi elenchiamo tutte le pagine da seguire e le cose da fare per prepararvi al meglio a questa stagione degli acquisti in modo da non perdervi neppure un’opportunità di risparmiare davvero.

Come scoprire le migliori offerte al Black Friday

Per prima cosa, la pagina Black Friday 2025 di Amazon: qui troverete tutte le offerte lanciate su Amazon per l’occasione. Salvatevela tra i preferiti e ricordatevi di farci un salto ogni volta che potete ma se volete una guida sui vostri preferiti seguiteci in questi giorni e vi mostreremo le offerte più interessanti in fondo ad ogni articolo anche di news.

Poi, la pagina delle Offerte di Macitynet: anche questa dovrebbe trovare un posto tra i preferiti del vostro browser. Vi trovate nuovi articoli sulle offerte ogni giorno, 365 giorni l’anno, e in questi giorni di Black Friday sarà certamente ancora più ricca di sconti segnalati per voi.

Anche la homepage del nostro sito è da tenere d’occhio, specialmente in questo periodo, perché i migliori sconti passeranno anche per di qua.

E poi ci sono i canali Telegram, il miglior modo per sapere quando arriva l’offerta che stavate aspettando da mesi. Iscrivendovi e attivando le notifiche sarete tempestivamente avvisati del lancio di tutte quelle offerte più importanti: in tal caso sappiate che ne abbiamo uno dedicato alle offerte riguardanti la tecnologia, e uno invece che raccoglie tutte le altre offerte legate al mondo della Casa e Giardino, della Moda, del Fai da te e Auto/Moto. Se l’app Telegram non l’avete ancora installata, niente paura perché è gratis e la potete scaricare su Mac, iPhone, iPad e Android.

Le pagine speciali prima e durante il Black Friday 2025

Per quanto riguarda Casa e Cucina c’è anche una pagina specifica su Amazon dove sono raccolte decine di offerte su tutti quei prodotti di cui potete fare scorta per affrontare le prossime settimane, comprese le vacanze di Natale, senza dover più pensare ad acquistare all’ultimo momento tutto il necessario per organizzare pranzi e cenoni.

Inoltre non dimenticatevi che su Amazon è in corso il 15% di sconto sui libri, con tanti ebook Kindle in offerta, e questo è particolarmente interessante anche nell’ottica di anticipare già oggi qualche regalo di Natale.

Fino a fine mese su Amazon trovate anche una pagina in cui parte del ricavato dalla vendita dei prodotti in offerta sarà devoluta a Movember, un’organizzazione benefica dedicata alla salute maschile.

Vi ricordiamo infine che è anche in corso il 50% di sconto sulle serie TV Prime, un’occasione irrinunciabile per godersi dei momenti di riposo sul divano insieme a tutta la famiglia.

Ricapitolando

Chiudiamo rielencandovi tutti i link utili in questi giorni di offerte Black Friday:

Le offerte Black Friday selezionate da Macitynet le trovate qui.