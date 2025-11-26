iPadOS su iPhone Pro Max si può fare, ma non lo potrete mai fare

Se doveste vedere un iPhone 17 Pro Max gestire un sistema operativo a finestre non stareste avendo un’allucinazione ma solo dando un’occhiata ad un iPhone sul quale è stato sfruttato un bug che consente o, meglio, consentiva di installare iPadOS.

Un exploit rivela ciò che Apple non permette

La prima dimostrazione di questo sorprendente ma anche istruttivo, per vari aspetti, si è avuta su Reddit. Un utilizzatore del social molto popolare in USA faceva vedere un iPhone 17 Pro Max con iOS 26.1 che faceva girare installare iPadOS collegato ad un monitor esterno con un unico cavo. Il sistema operativo, come noto, permette di sfruttare multitasking, finestre fluttuanti, Stage Manager, Split View.

Pochi giorni dopo, il ricercatore vietnamita Duy Tran ha pubblicato su X un video in cui mostra sempre un iPhone 17 Pro Max che eseguiva iPadOS 26. È stato qui che si sono avute informazioni tecniche sufficienti a comprendere nel dettaglio quello che era successo: grazie alla alterazione di un file chiamato MobileGestalt che dice al sistema se il dispositivo è un iPhone o un iPad, l’iPhone inizia a comportarsi come il tablet. La tecnica era stata già usata nel mondo del jailbreak e dei bypass iCloud.

First look of iPadOS on iPhone 17 Pro Max pic.twitter.com/PMynlGLVFw — Duy Tran (@khanhduytran0) November 15, 2025

Apple ha reagito rapidamente: la falla è stata corretta in iOS e iPadOS 26.2, impedendo di replicare lo stesso metodo sui dispositivi aggiornati.

L’hardware dell’iPhone 17 Pro Max è già all’altezza di iPadOS

Al di là dei fatti e della curiosità resta un aspetto di intere generale: dal punto di vista tecnico, l’iPhone 17 Pro Max ha tutto ciò che serve per gestire l’interfaccia avanzata di iPadOS: chip A19 Pro, 12 GB di memoria, supporto nativo ai monitor esterni via USB-C, capacità grafiche da videogiochi AAA ma Apple evita intenzionalmente di permettere una trasformazione così radicale dell’iPhone, non tanto perché rischierebbe di ridurre l’attrattiva commerciale di iPad e Mac ma per coerenza strategica. Ogni categoria deve mantenere un ruolo definito, anche quando la tecnologia permetterebbe facilmente di fonderle.

Android no, iPhone Fold chissà

Del resto Apple ha probabilmente ragione anche in termini di mercato. Samsung DeX, le modalità desktop di Huawei e Motorola e le interfacce estese di ChromeOS e Android 15 esistono da tempo. Ma nonostante la tecnologia sia matura, non è mai diventata una funzione di massa. Per molti utenti non è essenziale, per altri è troppo complessa o poco pratica.

Qualcuno ipotizza che il quadro potrebbe cambiare con l’arrivo dell’iPhone Fold, previsto per il prossimo anno insieme a iOS 27. Lo schermo interno, simile per dimensioni a quello di un iPad mini, è perfetto per un multitasking avanzato. ma anche qui sembra non plausibile anche se gli esperimenti di queste settimane dimostrano che la transizione non sarebbe affatto complicata.