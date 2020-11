Black Friday Amazon 2020: i migliori smartphone Android in sconto

Una sola pagina per domarli tutti. Ecco la pagina che Amazon ha dedicato al suo Black Friday 2020 con riferimento ai migliori sconti su smartphone Android. Si passa da brand come Xiaomi a Samsung, e altri ancora. Ecco quali smartphone conviene acquistare subito, ottimi anche come regali di Natale.

Si parte, come anticipato, da una sola pagina, questa. Tra i migliori sconti che vi segnaliamo ci sono gli smartphone low cost della serie Redmi 9, brand accostato a Xiaomi, e che fornisce prodotti per un pubblico giovane, smart e dinamico, con particolare attenzione al reparto multimediale. Tra i più economici segnaliamo la linea Redmi 9, che abbiamo recensito a questo indirizzo, mentre per ottenere qualcosa di più perfomante, restando comunque sotto i 200 euro, vi consigliamo Redmi Note 9 PRO. In questo caso stiamo parlando di uno smartphone con 6GB di RAM e processore Qualcomm Snapdragon 720G, adatto quindi ai videogiocatori.

Sempre da uns costola Xiaomi c’è pure POCO X3 NFC, uno degli smartphone con un rapporto qualità prezzo incredibile. POCO X3 NFC si fa notare per diverse sue caratteristiche, tutte concentrate in un prezzo davvero piccolo. Anzitutto si parte dal processore, che è un Qualcomm Snapdragon 732G, e prosegue soprattutto con un display ultra fluido a 120 Hz. Al momento proposto a 199 euro.

Sul versante Samsung, invece, Amazon propone in forte sconto il modello A20. Davvero economico, con il listino a 127 euro, non risparmia certamente nel display, proponendo un Infinity-V da 6,5 pollici, grazie al quale potersi immergere per guardare video, streaming live e giocare in qualità HD+. Galaxy A20s scatta fotografie chiare e nitide grazie alla sua configurazione con sensore da 13 MP, mentre la batteria da 4.000 mAh supporta l’utente per tutta la giornata, con tanto di ricarica veloce a 15W. Lato specifiche tecniche, gode di un processore Octa-core e 3GB di RAM. Clicca qui per comprarlo.

Tutti gli smartphone Android in offerta Black Friday Amazon 2020 si acquistano a partire da questo indirizzo.