Cyber Monday: oltre il 30% di sconto su Fossil smart watch e orologi

Se conoscete il marchio Fossil saprete che la sua gamma di orologi spazia dai modelli classici a quelli più moderni rivolti sia al pubblico maschile che a quello femminile.

Non si tratta solo di modelli con le consuete lancette ma anche di Smart Watch giunti alla quinta generazione con tante novità che vi invitiamo a scoprire nel dettaglio su questa pagina di Macitynet.

Molti dei i modelli analogici a marchio Fossil, Skagen, Diesel, Emporio Armani sono in gran parte scontati del 30% (con alcuni sconti speciali superiori su Amazon) fino al Cyber Monday e alcuni di questi fino al 6 Dicembre ma ovviamente la disponibilità non è illimitata e se state pensando ad un regalo per voi stessi o per i vostri cari è meglio pensarci subito.

Lo sconto è applicato nei negozi oppure online nel carrello al momento del pagamento. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni o articoli già scontati, salvo diversamente specificato, e non è convertibile in denaro. L’offerta non è retroattiva.

Qui sotto vi mostriamo i modelli in sconto al momento su Amazon. I primi due sono smartwatch di quinta generazione a prezzo speciale.

Fossil Smartwatch Gen 5 da Uomo Touchscreen con Altoparlante, Frequenza Cardiaca, GPS, NFC e Notifiche In offerta a 159,00 € – invece di 299,00 €

sconto 47% – fino al 30 nov 20

Click qui per approfondire

Fossil Smartwatch GEN 5 Connected da Uomo con Touchscreen, Altoparlante, Frequenza Cardiaca, GPS, NFC In offerta a 198,00 € – invece di 299,00 €

sconto 34% – fino al 30 nov 20

Click qui per approfondire

Fossil Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inossidabile ES3077 In offerta a 52,00 € – invece di 129,00 €

sconto 60% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire

Fossil Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Silicone FS4487 In offerta a 61,60 € – invece di 169,00 €

sconto 64% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire

Fossil Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Acciaio Inossidabile FS4662 In offerta a 87,20 € – invece di 189,00 €

sconto 54% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire

Fossil Orologio Analogico Automatico Uomo con Cinturino in Pelle ME3161 In offerta a 153,32 € – invece di 239,00 €

sconto 36% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire

Fossil Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle FS4835IE In offerta a 102,02 € – invece di 159,00 €

sconto 36% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire

Skagen Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inox SKW2667 In offerta a 69,98 € – invece di 109,00 €

sconto 36% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire

Skagen Orologio Donna 358Srsc In offerta a 85,68 € – invece di 119,00 €

sconto 28% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire

Skagen Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Mesh di Acciaio SKW2142 In offerta a 91,51 € – invece di 169,00 €

sconto 46% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire

Skagen Orologio Analogico Donna con Cinturino in Placcato in Acciaio Inox SKW2151 In offerta a 114,48 € – invece di 159,00 €

sconto 28% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire

Michael Kors Orologio Analog Quartz Donna con Cinturino in Acciaio Inox MK3640 In offerta a 149,70 € – invece di 249,00 €

sconto 40% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire

Michael Kors Orologio Analogico Quarzo Donna MK6838 In offerta a 239,20 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire

Diesel Orologio Analogico Quarzo Donna DZ5600 In offerta a 201,30 € – invece di 369,00 €

sconto 45% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire

Emporio Armani Orologio Analogico Quarzo Uomo AR80039 In offerta a 146,90 € – invece di 299,00 €

sconto 51% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire

Armani Exchange Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inossidabile AX5801 In offerta a 89,01 € – invece di 179,00 €

sconto 50% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire

Emporio Armani Orologio Analogico Quarzo Donna AR11292 In offerta a 189,72 € – invece di 279,00 €

sconto 32% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire

Orologio Donna – Emporio Armani In offerta a 212,34 € – invece di 419,00 €

sconto 49% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire

Emporio Armani Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inossidabile AR11204 In offerta a 236,88 € – invece di 329,00 €

sconto 28% – fino al 6 dic 20

Click qui per approfondire