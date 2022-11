Black Friday Blackview A85, smartphone super elegante ed economico a 109 $

Il BlackFriday 2022 è l’occasione giusta per cambiare smartphone, soprattutto con offerte come questa: l’elegantissimo Blackview A85 costa appena 109 dollari e si acquista direttamente a questo indirizzo.

Il terminale propone un design alla moda, con un display da 6,5 ​​pollici a 90 Hz, un corpo leggero da 193 grammi e spessore di 8,6 mm. Un altro punto di forza del dispositivo sono i suoi colori accattivanti tra cui Sky Mirror, Space Black e Deep Sea Blue.

a livello multimediale il dispositivo propone fotocamere posteriori da 50 e 8 MP, mentre la camera frontale è da 8 MP e propone diverse modalità di scatto. In particolare, il Blackview A85 è dotato di un sensore Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP, affiancato da un sensore ultra grandangolare e ultra macro da 120° da 8 MP. Ancora, il terminale è dotato della tecnologia pixel binning 4 in 1 per migliorare la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione.



A livello software si basa su un sistema operativo aggiornato: Doke OS 3.0, basato su Android 12. Doke OS 3.0 fornisce una piattaforma efficiente con diverse funzionalità: desktop versatile, finestre mobili smart, tema praticamente stock, modalità scura e altro ancora.

Blackview A85 propone al suo interno un processore Octa-core UNISOC T606, affiancato da 8 GB di RAM, espandibili di altri 6 GB virtualmente, mentre la ROM è da 128 GB.

A livello di autonomia propone una batteria da 4480 mAh con supporto di ricarica rapida da 18 W ed offre 6,5 ore di autonomia in riproduzione video, 6 ore di giochi, 7,5 ore di navigazione web, 20 ore di riproduzione musicale, 18 ore di chiamate o 720 ore di standby.

Tra le altre caratteristiche, vale la pena ricordare che Blackview A85 aggiunge NFC per i pagamenti mobili.

Clicca qui per acquistare.