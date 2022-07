Casa sempre confortevole con l’umidificatore di Meross compatibile HomeKit

Umidità ideale e ambiente confortevole e privo di odori sgradevoli oggi si creano con l’assistenza del vostro iPhone e di Siri, grazie all’umidificatore e diffusore di oli essenziali di Meross compatibile Homekit.

Questo accessorio per la casa, che vi segnaliamo perchè in questo momento è in sconto del 30% e che comprate a solo 32 €, di base funziona come un qualunque umidificatore. Si aggiunge acqua e immediatamente nella stanza viene immesso un vapore che può essere profumato se lo ritenete opportuno grazie ad un olio essenziale che andrete ad aggiungere al serbatoio.

Ha alcune funzioni automatiche per spegnere o accendere in anticipo o in ritardo quando arrivate a casa o in ufficio, la possibilità di personalizzare il colore e la luminosità e 2 modalità di nebulizzazione: nebulizzazione leggera (funziona per 12-14 ore) e nebulizzazione pesante (funziona per 7-9 ore).

A differenza di altri concorrenti viene però controllato con app e in più è compatibile con la maggior parte degli assistenti virtuali (Alexa, Google e Siri) ma anche e soprattutto è compatibile con Homekit per una completa automazione. In particolare potrete collegare il diffusore ad un igrometro come questo di Onvis. Il rilevatore sarà in grado di capire da solo quando l’umidità è troppo bassa o troppo alta e controllerà il diffusore/umidificatore.

Il diffusore di Meross costerebbe 47 euro ma se cliccate il coupon che trovate nella pagina di Amazon lo pagherete il 30% in meno e quindi solo 32 €.