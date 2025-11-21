Black Friday, il dock Satechi 5-in-1 Thunderbolt 4 a solo 142,99 euro

Su Amazon trovate in offerta il Satechi 5-in-1 Thunderbolt 4 Dock, un hub perfetto pensato per chi utilizza postazioni multi-dispositivo con notebook e monitor esterni, in particolare computer Apple. Il costo è di 142,99€ (anche grazie a un codice sconto) invece che 199,99€

Connessioni Thunderbolt 4 ad alta velocità

Il Satechi 5-in-1 Thunderbolt 4 Dock è dotato di una porta Thunderbolt 4 upstream da 40 Gbps per collegare il computer e tre porte downstream Thunderbolt 4, anch’esse da 40 Gbps, per collegare monitor, SSD esterni o altre periferiche compatibili.

A queste si aggiunge una porta USB-A 3.2 Gen 2 da 10 Gbps, utile per dispositivi legacy come chiavette o tastiere. È compatibile con le specifiche USB4, e supporta la ricarica passthrough fino a 60W, sufficiente per alimentare anche un notebook al lavoro.

Compatto e pensato per l’uso da scrivania

La struttura in alluminio anodizzato richiama lo stile dei MacBook e garantisce robustezza e dissipazione passiva del calore. Le dimensioni contenute permettono di posizionarlo accanto al portatile senza occupare spazio eccessivo, mantenendo ordinata la scrivania.

Il cavo integrato da 0,8 metri offre una buona libertà di posizionamento. Ideale per utenti macOS e Windows che lavorano con monitor esterni, archiviazione veloce o flussi video 4K a 60Hz su display singolo.

Compatibilità video e gestione display su Mac

Supporta configurazioni video fino a doppio schermo 4K a 60 Hz, 8K a 30 Hz o 6K su un singolo schermo per Mac. I MacBook M5/M4 gestiscono due display esterni, mentre i modelli base di MacBook M3 supportano due schermi esterni in modalità clamshell. I MacBook M2/M1 base supportano invece un solo display esterno. Non compatibile con software DisplayLink.

Compatibilità e casi d’uso

Il dock è compatibile con MacBook M1/M2/M3, iMac, Mac Studio, ma anche con ultrabook Windows dotati di porta Thunderbolt 4. È utile in contesti professionali dove è necessario trasferire file ad alta velocità, lavorare con display ad alta risoluzione o gestire più periferiche in contemporanea.

Il supporto al protocollo daisy chaining consente di collegare in serie dispositivi Thunderbolt aggiuntivi. Si collega senza problemi a dispositivi Thunderbolt 4, USB4 e USB-C. È pienamente compatibile con macOS, Windows, dispositivi Android e altre piattaforme USB-C.

Gestione efficiente del calore

Durante la ricarica o il trasferimento dati, il dock può generare calore, ma è progettato per dissiparlo in modo efficiente. Per garantire prestazioni e sicurezza ottimali, le temperature operative standard sono comprese tra 30 e 50 °C (86–122 °F).

Il prezzo attuale su Amazon è 142,99€ invece di 199,99€. Il prezzo si ottiene anche con un codice sconto.

