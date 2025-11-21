Facebook Twitter Youtube

Black Friday, la trackball Logitech MX Ergo S al minimo storico: solo 75,99 euro

Se avete problemi di postura mentre usate il computer, su Amazon trovate in offerta Logitech MX Ergo S, una trackball ergonomica da usare per ore senza affaticare il polso, perfetto per chi lavora su più dispositivi e necessita di controllo preciso in spazi ridotti. Il costo è di 75,99€, in calo rispetto ai 129,99€ di listino,

Design inclinabile e supporto magnetico

La struttura del Logitech MX Ergo S, erede ammodernata di una precedente versione, è progettata per ridurre la tensione muscolare del polso e dell’avambraccio fino al 20% rispetto a un mouse tradizionale.

Il supporto inclinabile magnetico permette di scegliere tra due angolazioni (0° o 20°), adattandosi alla postura dell’utente.

Il design compatto, con superficie sagomata e poggiapolsi integrato, consente un uso prolungato senza affaticamento. La finitura opaca migliora la presa e rende la superficie resistente a impronte e usura.

Logitech MX Ergo S
Facile avere una posizione ergonomica con la Logitech MX Ergo S

Controllo preciso e personalizzazione avanzata

La trackball consente movimenti precisi del cursore anche in spazi ristretti, senza necessità di spostare il dispositivo sulla scrivania.

Il sensore ottico ad alta precisione è regolabile tramite pulsante dedicato, per passare da una velocità di movimento all’altra in tempo reale. I pulsanti laterali sono completamente personalizzabili tramite il software Logitech Options+, che consente di impostare scorciatoie, comandi specifici per app e gestione del multitasking.

Connessioni wireless e doppio dispositivo

Logitech MX Ergo S può essere collegata via Bluetooth o tramite ricevitore USB Logi Bolt (incluso), con la possibilità di gestire due dispositivi in contemporanea e passare da uno all’altro con un tasto.

Compatibile con Windows, macOS, ChromeOS e Linux, supporta anche Logitech Flow, che consente di spostare file, testo e immagini tra più computer. L’autonomia arriva fino a 4 mesi con una singola carica completa, ricaricabile tramite cavo USB-C.

Prezzo scontato su Amazon

Il prezzo ufficiale di Logitech MX Ergo S è di 129,99€, ma oggi è disponibile su Amazon a 75,99€, con uno sconto diretto di 54€ rispetto al listino.

