Waze supporterà la Dashboard di Apple CarPlay

Non servirà più scorrere tra le varie app per visualizzare le informazioni e gli strumenti desiderati: anche l’app di cartografia e navigazione Waze supporterà la modalità Dashboard di Apple CarPlay, il sistema per integrare iPhone nel cruscotto delle automobili. Google, che ha comprato Waze nel 2013, non ha annunciato l’arrivo di questa funzione, ma indizi in questo senso sono trapelati in queste ore in rete.

Ricordiamo che sia Google Maps che Waze sono approdati nel sistema Apple CarPlay fin dal 2018, ma al momento solo Google Maps supporta la Dashboard di Apple CarPlay per la visualizzazione tramite widget. In questo modo l’utente continua ad avere sottocchio tutte le informazioni più importanti di più app senza dover scorrere tra una e l’altra come era invece obbligatorio fare in precedenza.

In questo articolo riportiamo la schermata di Waze in funzione nella Dashboard di Apple CarPlay. Nel widget, o meglio nella visuale split screen, è visibile la mappa in finestra con la posizione dell’utente, il limite di velocità e anche il tempo stimato di arrivo (ETA). A fianco viene invece indicata la distanza dalla prossima svolta e in basso un altro widget che permette di gestire la telefonata in corso, tutto nella stessa schermata.

La schermata sembra provenire da un utente che dichiara di essere parte del programma di beta test limitato e privato per la versione di Waze con supporto per la Dashboard di Apple CarPlay. Nel momento in cui scriviamo Google non ha rilasciato commenti né dichiarazioni a The Verge che ha interpellato Big G sulla presunta funzione in arrivo. Tenendo conto che la società non ha ancora annunciato nulla al riguardo, non è dato sapere quando questa funzione risulterà disponibile per tutti gli utenti.

Ricordiamo che Apple ha introdotto la modalità di visualizzazione Dashboard in CarPlay fin da iOS 13 ma inizialmente funzionava solo con Apple Mappe. Solo a partire da iOS 13.4 questa possibilità è stata estesa anche alle app terze parti ma finora pochi sviluppatori l’hanno implementata. L’app Waze si scarica da questa pagina di App Store per iPhone e iPad.

