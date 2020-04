BlackMagic ha ridotto il prezzo delle Pocket Cinema Camera 6K

Blackmagic Pocket Cinema Camera è ora disponibile a prezzi più bassi. Il produttore ha annunciato un taglio di 500$ sui prezzo di listino e negli USA da 2495$, ora si passa a 1995$. La riduzione di 500$ (che dovremmo vedere anche nel nostro Paese) è ovviamente un vantaggio per chi si occupa di riprese digitali, e per gli utenti che vogliono realizzare produzioni dal vivo con le camere e i gli switcher ATEM Mini.

Pocket Cinema Camera si può usare come telecamera da studio per creare produzioni live con ATEM Mini. La connessione HDMI tra lo switcher e la camera fornisce il segnale video e i dati di controllo. La spia di registrazione diventa una spia tally e si illumina quando la camera è in onda. La pagina Camera di ATEM Software Control offre un’interfaccia in stile CCU per bilanciare le camere. Per regolare l’apertura del diaframma e il livello del nero basta muovere il cursore principale in verticale e in orizzontale. È lo stesso metodo delle CCU per il broadcast. Sono inoltre inlcusi i controlli per bilanciare la tinta e regolare la messa a fuoco, il gain e la velocità dello shutter. È possibile registrare anche in Blackmagic RAW su ogni camera e fare l’editing in un secondo momento.

Realizzata in un composto di fibra di carbonio e policarbonato leggero, la Pocket Cinema Camera 6K offre un’impugnatura multifunzione e consente di accedere facilmente ai controlli per Rec, ISO, bilanciamento del bianco e angolo dell’otturatore. Tra le peculiarità da segnalare: un sensore Super 35 da 6144 x 3456 e un attacco obiettivo EF che consente di usare i grandi obiettivi fotografici EF per produrre immagini cinematografiche a bassa profondità di campo, con sfondi sfocati ed effetti bokeh.

Le Pocket Cinema Camera dispongono di ben 13 stop di gamma dinamica, integra uno slot di registrazione CFast e uno per SD UHS II, e una porta di espansione USB-C per registrare direttamente su un drive esterno. Il display touch è da 5″; tra i comodi overlay a schermo sono disponibili indicatori di stato di ripresa, istogramma, indicatori di focus e peaking, livelli audio, guide di inquadratura e icone di trasporto. Gli utenti hanno pieno controllo di funzioni come messa a fuoco ed esposizione, LUT 3D, HDR, inserimento dei metadati, timecode e impostazioni RAW.

Entrambi i modelli ospitano un ingresso XLR mini con alimentazione phantom 48V per connettere microfoni professionali, per esempio lapel e boom. I quattro microfoni interni hanno un rumore di fondo minimo e sono anti-shock e anti-vento. Ospitano anche un ingresso audio 3,5mm per connettere microfoni per videocamere, uno speaker interno per la riproduzione e un jack 3,5mm per cuffie.