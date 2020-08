Blackview sconta smartphone, tablet e smartwatch fino al 58%

Le migliori offerte di Blackview, con listini ridotti fino al 58% di sconto, si trovano tutte a questo indirizzo. Ecco smartphone e tablet che potrete acquistare per poco tempo a prezzi mai visti.

La campagna sconti, intitolata Blackview e Aliexpress 828, si sta avvicinando alla fine, ed è interessante notare che ci sono ancora molti device in forte sconto. Fino ad ora, il quantitativo di ordini ha superato quota 200.000.

Quindi, se state cercando di acquistare un nuovo dispositivo tecnologico, che si tratti di uno smartphpone rugged, un tablet o uno smartwatch di Blackview, è il momento per farlo.

Gli sconti e le promozioni saranno valide fino al 28 agosto, e il catalogo è ricco di offerte davvero imperdibili. Tra queste gli smartphone rugged outdoor BV9900 Pro e BV6300 Pro, adesso disponibili, rispettivamente, a 399,99 e 179,70 dollari.

Potete trovare tutte le caratteristiche tecniche e le informazioni necessarie sul Blackview BV9900 Pro direttamente a questo indirizzo, mentre di seguito trovate un video che mostra il prodotto.

Per tutte le info e le caratteristiche tecniche del modello Blackview BV6300 Pro, invece, il link da seguire è questo. Ancora, ultimo rugged arrivato sul mercato da parte di Blackview è il modello Blackview BV4900, che si rifà al design e alla robustezza di una capsula spaziale. Anche questo si acquista in forte sconto a 85,79 dollari.

C’è possibilità di spendere ancora meno grazie a Blackview A80, un altro smartphone low cost a soli 59,99 dollari.

Quanti, invece, fossero interessati ad un tablet, non potranno non approfittare dell’offerta sul Blackview Tab 8 con tastiera esterna e supporto al 4G VoLTE. Si acquista ad appena 127,99 dollari.

Si parla di un tablet con display Full HD+ da 10.1 pollici, con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel. Alimentato da un processore octa-core, con 4 GB di RAM e 64 GB di ROM propone un corpo sottile da 8,9 mm che ospita una batteria a lunga durata da 6580 mAh.

Ultimi, non per importanza, gli sconti sugli smartwatch Blackview X1 e X2, in grado di tracciare ben 9 discipline sportive e con funzionalità incentrate sulla salute. Sono impermeabili e certificati 5ATM e possono essere utilizzati per 10 giorni con una singola carica, raggiungendo fino a 45 giorni in standby.

Gli sconti dureranno fino al 28 agosto. Maggiori informazioni sulla promo Blackview e Aliexpress 828, si trovano a questo indirizzo, che consente anche di partecipare ad un Giveaway di Blackview.