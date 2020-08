Facebook semplifica la gestione delle Room di Messenger

Facebook ha annunciato oggi una revisione della funzionalità Messenger Rooms sui dispositivi mobili, con maggiori funzionalità di personalizzazione per gli utenti, e una vera e propria semplificazione della gestione delle stanze.

L’azienda ora renderà più facile per le persone creare e rinominare le proprie stanze virtuali in Messenger. Con questo aggiornamento, gli utenti troveranno una nuova sezione dedicata alle Stanze nella parte superiore dell’app, che sostituirà il pulsante di creazione delle storie. Facebook permetterà anche di programmare una stanza da Messenger. Questo consentirà, ad esempio, di creare una stanza ad un orario prestabilito, ad esempio dopo il lavoro: sarà sufficiente impostare un orare per creare e avviare quella stanza in un secondo momento. L’aggiornamento con le novità è in distribuzione sui dispositivi mobili da oggi, ma verrà implementato anche nella variante desktop nei prossimi due mesi.

Facebook ha anche aggiunto la possibilità di personalizzare lo sfondo delle stanze, proprio come Zoom. L’utente sarà così in grado di utilizzare uno sfondo personalizzato in modo da poter fingere di essere sulla spiaggia, in città o ovunque si desideri, lontani dalla propria camera da letto. È una funzionalità presente anche in Microsoft Teams, che arriva dunque su uno dei concorrenti più accreditati.

Facebook sta configurando Messenger come la sua app di messaggistica più forte, anche se di certo non dimentica Instagram Direct e WhatsApp, anche se il colosso si accinge a sfruttare Messenger come nuova esperienza di messaggistica di Instagram. Potrebbe pianificare di fare lo stesso con WhatsApp, dato che ci si aspettava di unire tutti e tre i servizi in uno in un prossimo futuro. Fino ad allora, Facebook continuerà a sviluppare l’esperienza di Messenger con funzionalità separate ed esclusive come questa.