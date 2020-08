Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, arrivano super eroi e poteri Marvel

La battaglia per il Nexus è ormai alle porte. Alcuni degli eroi più potenti della Terra si sono uniti alla mischia di Fortnite. Come previsto, il battle royale per eccellenza si prepara ufficialmente a introdurre una nuova stagione basata sull’universo Marvel. Chi acquisterà il ​​nuovo Battle Pass del gioco, potrà sbloccare skin di personaggi iconici come Iron Man, Storm, Doctor Doom, Groot, Mystique e She-Hulk. Tutti i giocatori potranno anche usare i super poteri del Dottor Destino, di Silver Surfer e altri ancora in ogni match.

Non si sa se Spider-Man farà la sua apparizione, anche se al momento non sembra essere presente nel trailer di lancio. Un trailer animato in CG spiega come i mondi di Fortnite e quello di Marvel si siano ritrovati insieme per la nuova stagione. Ad ogni modo, per comprendere al meglio l’origine dei nuovi conflitti incentrati sul malvagio Galactus, un fumetto sarà disponibile all’interno dell’Helicarrier.

Ovviamente, tra le novità della stagione ormai imminente anche le modifiche all’isola di Fortnite. Oltre al centro di comando mobile, l’utente potrà aspettarsi che altri luoghi Marvel, tra cui Doom’s Domain e Sentinel Graveyard compaiano per tutta la stagione. Si troveranno anche bottini di supereroi in tutta l’isola, inclusi i droni Stark Lab e un fucile a energia che offre “un vantaggio diverso a seconda di come si mira”.

Non è la prima volta che un eroe Marvel appare nel mondo di Fortnite. Il saggio Deadpool e vari membri del team X-Force, tra cui Psylocke, Domino e Cable, sono stati aggiunti al gioco all’inizio di quest’anno. Sono stati anche presenti diversi supereroi DC, tra cui Batman e Aquaman. Insomma, il mondo dei super eroi non è totalmente estraneo a quello di Fortnite.

