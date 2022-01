Biodisc promette di misurare la pressione dalla punta del dito al CES 2022

Al Consumer Electronics Show di Las Vegas c’è un’altra innovazione tecnologica dedicata al settore sanitario: si chiama Biodisc ed è un dispositivo che dice di essere in grado di misurare la pressione sanguigna direttamente dalla punta del dito.

L’incredibile semplicità con cui si può eseguire questa operazione viene dimostrata dalla fotografia che trovate allegata in questo articolo, dove si vede una persona mentre monitora la sua pressione restando comodamente seduta al tavolo a sorseggiare un cappuccino.

Di primo acchito si può erroneamente credere che sta misurando la saturazione del sangue: d’altronde è quello che negli ultimi due anni la pandemia ci ha abituati a fare con quei dispositivi “a molletta” da poche decine di euro. In realtà quella che questo dispositivo misura, come dicevamo, è la pressione sanguigna, un parametro vitale che da decenni viene misurato attraverso un bracciolo gonfiabile che, più di recente, l’evoluzione tecnologica ha concesso di spostare al polso. Adesso finisce sulla punta del dito, dove la misurazione ottica del flusso sanguigno che scorre al di sotto della pelle viene elaborata da speciali algoritmi che riescono a trasformare le informazioni luminose in valori di pressione del sangue.

Questa nuova soluzione progettata da Biospectal è perciò ancora meno invasiva perché non ha bisogno di un braccio liberato dai vestiti per poter funzionare (tutt’al più bisogna togliere un guanto, in caso se ne stesse indossando un paio) ed è ancora più immediata e alla portata di tutti. Il bracciolo del sistema tradizionale infatti va posizionato con una certa cura, orientando il cavo (o il simbolo stampato sul bracciolo, se c’è) in direzione dell’arteria che passa lungo il braccio, mentre qui non bisogna far altro che poggiare il polpastrello all’interno dell’apposita cavità, eliminando così il rischio di misurazioni errate dovute da un erroneo utilizzo dello strumento.

L’azienda ha promosso al CES anche il test della beta pubblica di OptiBP, un’applicazione per iPhone che ha l’ambizioso obiettivo di trasformare tutti gli smartphone attualmente in commercio in una piattaforma per il monitoraggio della pressione sanguigna di livello medico. Sostanzialmente fa quello che propongono da diversi anni molte applicazioni che rilevano la frequenza cardiaca poggiando il polpastrello sulla fotocamera del telefono mentre viene illuminato dal flash, solo che in questo caso permetterebbe di misurare anche la pressione sanguigna attraverso una tecnologia brevettata da Biospectal in collaborazione con il Centro svizzero per l’elettronica e la microtecnologia (CSEM).

Attendiamo di conoscere se il sistema di rilevamento sarà convalidato dagli enti preposti.

