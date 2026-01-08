Sulla BMW iX3 arriverà Amazon Alexa Plus

Nel 2026 BMW porterà l’interazione vocale tra passeggeri e veicolo a un livello nuovo, ampliando il BMW Intelligent Personal Assistant basato sull’intelligenza artificiale con tecnologia Amazon Alexa+.

BMW diventerà il primo costruttore automobilistico a integrare questa tecnologia di assistente AI nei propri veicoli, a partire dalla BMW iX3. La nuova funzionalità promette “un’interazione intuitiva e intelligente” tra passeggeri e veicolo attraverso un dialogo naturale, che comprende sia il controllo delle funzioni del veicolo sia l’accesso a informazioni e contenuti che vanno oltre l’ambito automobilistico.

Gli utenti potranno porre più domande all’interno di un’unica frase, relative sia alle funzionalità del veicolo sia ad argomenti di cultura generale. La possibilità di collegare il BMW Intelligent Personal Assistant agli account Amazon semplificherà inoltre la ricerca e lo streaming musicale, l’accesso alle notizie e la fruizione di altri contenuti.

BMW Intelligent Personal Assistant con Amazon Alexa+

Il linguaggio naturale e la libera scelta delle parole rappresentano l’evoluzione più recente del BMW Intelligent Personal Assistant. Non è più necessario ricorrere a comandi vocali predefiniti (intents). Il sistema consente di collegare tra loro richieste e domande diverse, alla stregua di n una normale conversazione umana, e di porre quesiti di approfondimento successivi.

BMW riferisce che il veicolo sarà in grado di comprendere il “contesto delle richieste” e fornire “risposte puntuali e pertinenti”. Ad esempio, alla domanda “Hey BMW, qual è il dipinto più famoso al mondo e dove posso trovarlo?”, il BMW Intelligent Personal Assistant fornisce la risposta corrispondente (ad esempio: la Mona Lisa, Leonardo da Vinci, il Louvre) e può collegare questa risposta direttamente ad altre funzioni del veicolo come la navigazione. La richiesta successiva “Portami lì!” consente di raggiungere il luogo in cui è esposta l’opera d’arte. L’azienda automobilista spiega che attraverso dialoghi interattivi di questo tipo, l’assistente vocale intelligente “affina progressivamente la propria capacità di risposta, risultando sempre più preciso nell’interpretazione dei comandi vocali e nell’anticipazione dell’intento delle richiesta”.

Il BMW Intelligent Personal Assistant potenziato dall’intelligenza artificiale è stato presentato nell’ambito del CES 2026 di Las Vegas. A partire dalla seconda metà del 2026, i clienti della BMW iX3 in Germania e negli Stati Uniti saranno i primi a beneficiare dei vantaggi del BMW Intelligent Personal Assistant basato su Amazon Alexa+. Altri mercati e modelli seguiranno progressivamente.

