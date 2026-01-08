CES 2026, Intricuit rende touch lo schermo del Mac senza aspettare Apple

Steve Jobs dichiarò in diverse interviste di non ritenere utile l’idea di uno schermo touch sui notebook perché, a suo modo di vedere, la diagonale offerta tipicamente da un laptop, è “ergonomicamente terribile”, ritenendo questo tipo di superfici non adatte all’utilizzo con metodi touch per via del loro orientamento, evidenziando dubbi per la necessità di ricorrere a posizioni scomode e poco pratiche per il braccio, posture ritenute stranianti e poco naturali.

Da tempo circolano voci secondo le quali Apple starebbe sviluppando MacBook con schermo touch abbandonando la presa di posizione del co-fondatore di Apple. Nell’attesa di vedere se davvero Cupertino offrirà un notebook con il touchscreen, dal CES 2026 di Las Vegas arriva un accessorio da applicare sullo schermo dei MacBook (Air e Pro) e che permette di interagire con lo schermo, trasformando quest’ultimo in touchscreen.

La startup Intricuit ha presentato un accessorio denominato Magic Screen, evidenziando la possibilità di scorrere facilmente le pagine web, ingrandire lo schermo con gesti delle dita e anche sfruttare uno stilo.

In pratica basta posizionare il Magic Screen sullo schermo del proprio MacBook per fissarlo grazie ai magneti. L’accessorio si collega via USB-C e funziona con l’aiuto di una batteria che dovrebbe funzionare per un centinaio di ore con una sola carica.

Diversi i possibili utilizzi indicati dagli ideatori: scorrere le pagine visualizzate sullo schermo con un dito, ingrandire le foto o utilizzare lo stilo incluso con alcune app (utile sia per disegnare, ma anche per apporre una firma e anche con alcuni giochi semplici che richiedono semplici funzioni di puntamento e click). Gli ideatori dell’accessorio evidenziano inoltre la possibilità di utilizzare meglio le applicazioni iOS su Mac con gesti che saranno ovviamente più naturali rispetto a quelli che è possibile replicare con mouse e trackpad. Anche la funzionalità di mirroring dell’iPhone (nelle nazioni dove è possibile sfruttare questa peculiarità) sarà più facile da usare.

Non solo touch anche tavoletta grafica indipendente

Lo stilo incluso riconosce la pressione e offre persino di un sistema di sorvolo simile a quello dell’Apple Pencil (quando si avvicini la punta al display, è possibile vedere esattamente dove toccherà lo schermo prima ancora di appoggiarla). L’accessorio include oltre allo stilo anche una custodia di trasporto utile anche per il sostegno del coperchio. Rimosso dallo schermo il dispositivo può essere utilizzato anche alla stregua di una tavoletta grafica.

I Mac compatibili sono modelli recenti: MacBook Air 13” con chip M2, M3 e M4; MacBook Air 15” con chi M2, M3 e M4; MacBook Pro 14” e 16” con chip da M1 a M5. L’accessorio sarà a breve disponibile su Kickstarter con spedizioni previste nel primo trimestre del 2026. Intricuit prevede prezzi a partire da 139$.

Per dovere di cronaca l’idea non è nuova: già nel 2017 un accessorio denominato AirBar prometteva funzionalità simili. Prodotti analogi sono disponibili anche per gli iMac Intel.

Per tutte le notizie riguardanti le presentazioni del CES 2026 il link da seguire è direttamente questo.