BMW CE 02, immaginato il mini scooter elettrico per i giovani

La divisione Motorrad di BMW negli ultimi anni ha offerto concept car divertenti e futuristici. Continua a farlo, anche con le due ruote, proponendo adesso una visione del suo scooter elettrico CE 04. Adesso propone CE 02, un mini scooter futuristico.

Sembra che il team di progettazione dell’azienda abbia tratto l’idea direttamente da Akira o Ghost in the Shell. Il suo ultimo progetto non è troppo diverso da quello stile. Individuata da The Verge, BMW descrive la CE 02 come “né una moto classica né uno scooter”. L’azienda lo immagina attraente per i giovani che potrebbero non aver mai guidato una moto prima. Come il suo fratello maggiore, è un veicolo completamente elettrico.

BMW non ha rivelato la capacità della batteria di bordo, ma ha affermato che il veicolo elettrico può percorrere circa 90 chilometri con una singola carica, mentre è equipaggiato con un motore a cinghia da 11 kW, che gli consentirà una velocità massima di 90 km/h.

Proporrà ruote con freno a disco anteriore e posteriore da 15 pollici, mentre l’intero telaio arriva a circa 120 chili. Essendo questo un concept, le foto condivise da BMW non mostrano pedali o poggiapiedi su cui il pilota possa adagiare i piedi. Quello che viene mostrato, invece, è uno spazio per ospitare uno skateboard.

La BMW non ha detto se prevede di produrre realmente la CE 02. Ma se la casa automobilistica decidesse di realizzare questo mini-scooter elettrico, potrebbe trovare una nicchia di pubblico con un budget più economico, sotto il modello CE 04, che sarà in vendita a circa 16.000 dollari nel 2022.