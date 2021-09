Offerte di Settembre Fotografia digitale: DJI, Canon, Nikon, Lumix, Tamron, Olympus fino al 31%

Le Offerte di Settembre di Amazon comprendono anche prodotti interessanti per gli appassionati di fotografia: ci sono soprattutto fotocamere (compatte, reflex e mirrorless) ma anche gimbal, droni e obiettivi, perciò molti dei nostri lettori vi potranno trovare non solo soluzioni per lasciarsi coinvolgere da una nuova passione ma anche prodotti per espandere e migliorare il proprio arsenale.

I marchi più gettonati di questa promozione sono DJI, Canon, Nikon, Lumix, Olympus e Tamron, quest’ultima conosciuta principalmente per la produzione di obiettivi alternativi agli originali di ottima qualità e con prezzi davvero favorevoli.

Tra le tante offerte trovate in sconto le compatte digitali di Nikon come la Coolpix B500, accompagnata invece da un ottimo zoom digitale 40x. Per chi cerca qualcosa di più impegnativo c’è la reflex Nikon D750 oppure la nuova mirrorless Nikon Z50, mentre se si sposta l’attenzione verso l’ecosistema Olympus, tra le migliori offerte spicca lo sconto sulla Pen E-PL10, da affiancare magari al 20mm o al telezoom 12-200 entrambi in sconto.

Di DJI sono in offerta il drone Mavic Mini e un paio di gimbal, mentre per quanto riguarda le soluzioni di Tamron ci sono soprattutto obiettivi compatibili con le fotocamere Sony e Canon.

Di seguito trovate comunque l’elenco completo delle migliori offerte dedicate alla promozione di Amazon selezionate dalla nostra redazione. Vi ricordiamo che potete potenziare la vostra attrezzatura fotografica anche con i treppiedi e accessori Manfrotto e Joby in offerta fino al 40% per la medesima occasione.

Alcuni dei prodotti in sconto scadono tra poche ore, altri il 7 settembre: pertanto vi invitiamo a fare le vostre scelte e portare a termine gli acquisti perché i prodotti sono generalmente disponibili in quantità limitata e la relativa offerta potrebbe scadere anche prima della data prefissata.

Dji Osmo Mobile 3 Combo Kit Stabilizzatore Gimbal a 3 Assi, Compatibile con iPhone e Smartphone Android, Design Leggero e Portatile, Riprese Stabili, Controllo Intelligente + Treppiede, Grigio In offerta a 89,00 € – invece di 129,00 €

sconto 31% – fino al 5 set 21

DJI OM 4 – Stabilizzatore a 3 Assi per Smartphone, Design Magnetico, Portatile e Pieghevole, DynamicZoom, CloneMe, Timelapse, Controllo con Gesti, Modalità Spin, Modalità Story, Slow Motion, Panorama In offerta a 129,00 € – invece di 149,99 €

sconto 13% – fino al 5 set 21

DJI Mavic Mini Combo Drone Leggero e Portatile, Batteria 30 Minuti, Distanza 2 Km, Gimbal 3 Assi, 12 MP, Video HD 2.7K, EU Plug In offerta a 359,00 € – invece di 499,99 €

sconto 28% – fino al 5 set 21

Nikon Obiettivo Nikkor AF-S DX 35 mm f/1.8G, [Nital Card: 4 Anni di Garanzia], Nero In offerta a 159,00 € – invece di 186 €

sconto 15% – fino al 7 set 21

Nikon Coolpix B500 Fotocamera Digitale Compatta, 16 Megapixel, Zoom 40X, ISO 125 – 6.400, VR, LCD Inclinabile 3″, Full HD, Bluetooth, Wi-Fi, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 244,90 € – invece di 279,90 €

sconto 13% – fino al 7 set 21

Nikon D3500 Fotocamera Reflex Digitale con Obiettivo Nikkor AF-P DX 18–55 VR e AF-P DX 70–300 VR, 24.2 Megapixel, LCD 3″, SD da 16 GB 300x Premium Lexar, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 679,00 € – invece di 759,00 €

sconto 11% – fino al 7 set 21

Nikon Coolpix P950 Fotocamera Digitale, Sensore CMOS 16,79 MP, Zoom ottico 83X, filmati 4K, LCD a angolazione variabile, mirino elettronico OLED, WiFi, Bluetooth, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 799,00 € – invece di 949 €

sconto 16% – fino al 7 set 21

Nikon Z50 + Z DX 16-50 VR + Lexar SD 64 GB Fotocamera Mirrorless, CMOS DX da 20.9 MP, Sistema Hybrid-AF, Mirino Elettronico (EVF), LCD 3.2″ Touch, Video 4K, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 899,00 € – invece di 1.119 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

Nikon D750 + Nikkor 24/120 VR Fotocamera Reflex Digitale, 24.3 Megapixel, Lexar SD 16 GB, Nero [Nital card: 4 anni di garanzia] In offerta a 1.699,00 € – invece di 1.911 €

sconto 11% – fino al 7 set 21

Canon PowerShot G9 X Mark II Fotocamera, 20.1 Megapixel, 1″ CMOS 5472 x 3648 Pixel, Nero In offerta a 409,00 € – invece di 436,99 €

sconto 6% – fino al 4 ott 21

Canon PowerShot G5 X Mark II Fotocamera digitale compatta In offerta a 799,00 € – invece di 972 €

sconto 18% – fino al 4 ott 21

Canon Italia Canon PowerShot G7 X Mark III (20,1 MP, LCD inclinabile 7,5 cm) In offerta a 641,00 € – invece di 815,80 €

sconto 21% – fino al 4 ott 21

Canon EOS RP BODY – Fotocamera Mirrorless In offerta a 979,00 € – invece di 1.149,01 €

sconto 15% – fino al 4 ott 21

Canon EOS RP + RF 24-105 mm F4-7.1 IS STM, Nero In offerta a 1.299,00 € – invece di 1.469 €

sconto 12% – fino al 4 ott 21

Canon EOS R Corpo In offerta a 1.576,00 € – invece di 1.879,01 €

sconto 16% – fino al 4 ott 21

CANON EOS R6 Body In offerta a 2.195,00 € – invece di 2.591,57 €

sconto 15% – fino al 4 ott 21

Canon EOS R6 Body + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM In offerta a 2.499,00 € – invece di 3.199,90 €

sconto 22% – fino al 4 ott 21

Olympus M.Zuiko Digital ED Obiettivo 12mm 1:2.0, Micro Quattro Terzi, per Fotocamere OM-D e PEN, Nero In offerta a 559,00 € – invece di 584,50 €

sconto 4% – fino al 7 set 21

Olympus PEN E-PL10 Micro Four Thirds – Kit per Macchina Fotografica con Obiettivo 14-42 mm M.Zuiko EZ, Stabilizzazione dell’Immagine nella Custodia, Video 4K, Wi-Fi, 16 Tipi di Filtri, Nero In offerta a 619,00 € – invece di 684 €

sconto 10% – fino al 7 set 21

Olympus V316030BW000 M.ZUIKO Digital Obiettivo Telezoom, ED 12-200 mm F3.5-6.3, Nero In offerta a 649,00 € – invece di 699,51 €

sconto 7% – fino al 7 set 21

Panasonic Lumix DMC-GX80KEGK Kit Fotocamera Mirrorless GX80 e Obiettivo 12-32mm, Sensore MOS 16 MP, Foto e Video 4K, Stabilizzatore Dual IS, Nero In offerta a 421,99 € – invece di 499,66 €

sconto 21% – fino al 7 set 21

Panasonic Lumix DMC-LX100 Fotocamera Digitale, 12.8 Megapixel, Nero In offerta a 432,99 € – invece di 509 €

sconto 15% – fino al 7 set 21

Panasonic Lumix DMC-LX100 Fotocamera Digitale, 12.8 Megapixel, Silver In offerta a 438,99 € – invece di 516,95 €

sconto 15% – fino al 7 set 21

Panasonic Lumix DC-G100VEG-K DSLM Macchina Fotografica, Sensore CMOS 20.3MP, Video 4K, Hybrid IS a 5 Assi, Tecnologia OZO Audio Nokia, Modalità Video Selfie, Hand Grip/Treppiede, Nero In offerta a 648,99 € – invece di 753,94 €

sconto 14% – fino al 7 set 21

Panasonic Lumix DC-S5E-K Fotocamera Full Frame Mirrorless, Sensore CMOS Full Frame 24.2MP ISO Dual Native, Dual Image Stabilizer 5 Assi, Video 10bit 60/50p, Mirino LVF OLED, Nero In offerta a 1.789,99 € – invece di 1.99,95 €

sconto 10% – fino al 7 set 21

Panasonic Lumix DC-S5KE-K Full Frame Mirrorless Macchina Fotografica, Sensore CMOS Full Frame 24.2MP ISO Dual Native, Dual Image Stabilizer 5 Assi, Video 10bit 60/50p, Incluso Obiettivo Lumix S, Nero In offerta a 1.999,00 € – invece di 2.229,09 €

sconto 13% – fino al 7 set 21

Tamron TB023E Obiettivo Universale per Canon, Nero In offerta a 459,00 € – invece di 699 €

sconto 34% – fino al 7 set 21

Tamron 17-70 mm F/2.8 Di III-A VC RXD In offerta a 729,00 € – invece di 793,34 €

sconto 8% – fino al 7 set 21

Tamron – Teleobiettivo con zoom F/2.8 Di III VXD A056SF per fotocamere Sony E Full Frame senza specchio In offerta a 1.099,00 € – invece di 1.157,35 €

sconto 5% – fino al 7 set 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Vi ricordiamo inoltre che sono valide ancora queste offerte