Obiettivo Lumix S 24 mm f/1.8, ora il set L-Mount è quasi completo

Gli amanti degli obiettivi a lunghezza focale fissa possono finalmente gioire: con il lancio del nuovo Lumix S 24 mm f/1.8, Panasonic ha finalmente raggiunto la fascia grandangolare nella serie Lumix S, che può finalmente essere scelta per coprire tutte le principali occasioni fotografiche che si possono presentare utilizzando una fotocamera con attacco L-Mount.

Gli altri due obiettivi già esistenti di questa serie sono infatti il 50 mm e l’85 mm, entrambi con la medesima apertura di diaframma a f/1.8 e capaci quindi di raggiungere una lunghezza focale fino al medio-tele e utilizzabili in diversi contesti quali quello della fotografia di strada e la ritrattistica, grazie all’elevata luminosità che migliorano la resa in condizioni di scarsa illuminazione e offrono un morbido e profondo sfocato alle aperture più ampie.

Questi tre obiettivi hanno in comune anche le dimensioni e la posizione dei comandi, che offrono un’elevata praticità d’uso. Inoltre il centro di gravità di questi obiettivi è pressoché identico, perciò il cambio degli stessi richiede pochissimi secondi ed una regolazione minima delle attrezzature collegate quando la fotocamera è montata ad esempio su un gimbal. Inoltre, i filtri, avendo lo stesso diametro (67 mm), possono essere condivisi.

Per quanto riguarda il nuovo Lumix S 24 mm f/1.8, quest’ottica è formata da 12 elementi suddivisi in 11 gruppi. Oltre a tre lenti ED (Extra-low Dispersion) e una UED (Ultra Extra-low Dispersion) che annullano le aberrazioni cromatiche, sono comprese anche tre lenti asferiche che migliorano la descrizione dell’immagine. Rispetto alle altre due questo obiettivo si presta a quasi tutte le situazioni, dai grandi paesaggi agli attimi fugaci, proprio perché può sfruttare un angolo di campo ampio. Il funzionamento fluido e silenzioso di questo 24 mm si armonizza poi con il sistema AF, con la velocità di azionamento del sensore che arriva fino a 240 fps.

Questa lente funziona molto bene anche nelle riprese perché è in grado di eliminare l’apparente effetto zoom quando si varia la distanza di fuoco (il cosiddetto focus breathing), un problema insormontabile per gli obiettivi intercambiabili limitati solo alla fotografia. Questo meccanismo assicura filmati di qualità professionale, assistito anche dall’apertura a micro-incrementi per un cambio di esposizione fluido.

Compatto e leggero (pesa 310 grammi), raggiunge il massimo della trasportabilità specialmente se combinato con la Lumix S5 che ad oggi è la più piccola tra le Full Frame di questa famiglia di fotocamere. L’obiettivo è solido, resistente alla polvere e agli schizzi e garantisce il funzionamento anche a una temperatura di -10 °C.

A breve l’azienda dovrebbe presentare anche il Lumix S 35 mm f/1.8, creando così un quartetto di obiettivi capace di rispondere ad ogni esigenza fotografica che va dall’ultra-grandangolare al medio-tele. Nel frattempo come dicevamo è arrivato il 24 mm, che viene venduto a 899,99 euro.