BMW Group, vendite di veicoli elettrici raddoppiate nel primo trimestre

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il BMW Group ha più che raddoppiato le vendite di veicoli BMW e MINI completamente elettrici in tutto il mondo nel primo trimestre del 2022 (+149,2%). In questi primi tre mesi, l’azienda riferisce di avere venduto un totale di 596.907 veicoli BMW, MINI e Rolls-Royce.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, le vendite hanno mostrato un moderato calo (-6,2%). Dopo un forte inizio d’anno in un contesto altamente volatile, gli effetti combinati della situazione geopolitica in Europa orientale e del lockdown dovuto al Covid in Cina hanno ostacolato la crescita degli affari nel corso del trimestre. L’azienda nel complesso ha assorbito bene questi shock.

“Il nostro chiaro obiettivo è il potenziamento l’elettromobilità. Nel primo trimestre, abbiamo accelerato ulteriormente il ritmo di crescita dal 2021 e siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di sviluppo per i veicoli completamente elettrici nel 2022”, ha dichiarato Pieter Nota, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, responsabile Customer, Brands, Sales, e che riferisce di domanda elevata a livello globale. “i aspettiamo che le vendite per l’intero anno 2022 eguaglino quelle dello lo scorso anno, nonostante il complesso contesto mondiale”.

Nonostante le condizioni difficili, il BMW Group è riuscitoa più che raddoppiare le vendite del primo trimestre di veicoli completamente elettrici rispetto all’anno precedente, con un totale di 35.289 veicoli BMW e MINI consegnati (+149,2%). Soprattutto la BMW iX e la BMW i4, che saranno entrambe presto disponibili in tutto il mondo, stanno dando un contributo significativo all’espansione della mobilità elettrica.

Quest’anno l’azienda avrà 15 modelli completamente elettrici in produzione – coprendo circa il 90% dei suoi segmenti di mercato attuali. Oltre ai modelli esistenti come la BMW i4, la BMW iX e la MINI Cooper SE, troviamo anche quattro modelli BMW di grandi volumi: la BMW Serie 3 e la BMW Serie 5, la BMW X1 e la BMW X3. Anche la nuova BMW Serie 7 giocherà un ruolo chiave nel 2022, dato il lancio della nuova BMW i7.

BMW Group si aspetta che le vendite dei suoi veicoli completamente elettrici aumentino significativamente: entro la fine del 2025, l’azienda mira ad averne su strada più di due milioni.

Il marchio MINI avrà una gamma di prodotti completamente elettrici entro l’inizio del 2030 e Rolls-Royce diventerà un marchio completamente elettrico dal 2030. Anche tutti i futuri nuovi modelli di BMW Motorrad nel campo della mobilità urbana seguiranno la stessa strada, come il BMW CE 04 per la città.

Vendite BMW & MINI nelle regioni/mercati

Lavorando a stretto contatto con i suoi partner cinesi, il BMW Group è riuscito a vendere un totale di 208.507 veicoli (-9,2%) in Cina nel primo trimestre, nonostante il contesto difficile. Anche le vendite di modelli completamente elettrici sono andate bene e sono aumentate del 207,9% rispetto all’anno precedente. Oltre alla iX e alla i4, anche la iX3 ha contribuito a questa solida performance.

Negli Stati Uniti, le BMW e MINI consegnate sono aumentate del 3,7% per raggiungere le 80.590 unità. Ciò ha permesso all’azienda di mantenere lo slancio nelle vendite registrato lo scorso anno.

In Europa, le vendite combinate di BMW e MINI hanno totalizzato 220.076 unità (-7,8%). Con 8.410 veicoli completamente elettrici registrati fino alla fine di marzo 2022, il mercato tedesco ha contribuito in maniera sorprendente all’elettro-offensiva del BMW Group. Nel primo trimestre del 2022, un totale di 61.552 veicoli è stato immatricolato nel mercato nazionale. Anche in Italia il BMW Group ha più che raddoppiato le vendite di veicoli elettrici nel primo trimestre rispetto all’anno precedente.

