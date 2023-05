BMW, la produzione della piattaforma elettrica NEUE KLASSE in Cina dal 2026

In occasione del 20° anniversario della joint venture BMW Brilliance Automotive (BBA), Milan Nedeljković, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG responsabile della produzione, ha annunciato la produzione della piattaforma nativa elettrica NEUE KLASSE in Cina.

Questa piattaforma è quella che sarà utilizzata per tutte le future nuove auto elettriche del marchio tedesco; debutterà in Europa nel 2025 e sarà prodotta anche in Cina a partire dal 2026 per il mercato interno.

Dopo il lancio sul mercato nel 2025, anche i modelli della prossima generazione di veicoli saranno prodotti a partire dal 2026 dalla BBA di Shenyang.

Anche le batterie ad alto voltaggio necessarie a questo scopo saranno prodotte in loco.

BBA investirà 10 miliardi di RMB nel nuovo sito, che produrrà celle per la sesta generazione di batterie ad alta tensione a partire dal 2026. Il “Sixth-Generation Battery Project” è indicato come elemento fondamentale nella produzione dei veicoli della NEUE KLASSE e creerà circa 2.000 nuovi posti di lavoro nella regione.

“Da piccolo impianto di assemblaggio con un numero limitato di unità, i nostri stabilimenti di Shenyang si sono sviluppati fino a diventare la nostra più grande sede produttiva a livello mondiale. Oggi, a 20 anni dall’inizio della produzione della nostra joint venture, sono lieto di annunciare la produzione della NEUE KLASSE in Cina”, ha dichiarato Nedeljković a Shenyang. “L’integrazione della NEUE KLASSE nella nostra produzione in Cina va di pari passo con la costruzione di un gruppo batteria ad alta tensione per la prossima, sesta, generazione di batterie e darà un contributo significativo all’ulteriore elettrificazione della nostra linea”.

Il legame di BMW con la Cina

Il BMW Group è presente sul mercato cinese dal 1994 e ha fondato la joint venture BMW Brilliance Automotive nel maggio 2003. Negli ultimi 20 anni, il BMW Group ha costantemente ampliato le proprie attività in Cina e la capacità produttiva di Shenyang è passata da 30.000 a 830.000 unità. Attualmente la BBA produce sette gamme di modelli, con motori completamente elettrici, ibridi plug-in e a combustione interna.

BMW prevede che più della metà dei veicoli venduti deal Gruppo in tutto il mondo dovrebbe essere completamente elettrica entro il 2030.

Attualmente, il BMW Group produce i componenti elettronici e le batterie ad alta tensione per i suoi attuali veicoli negli stabilimenti tedeschi di Dingolfing, Lipsia e Ratisbona, oltre che nella sede di Shenyang in Cina. Oltre a Shenyang, nei prossimi anni verranno aggiunti nuovi siti di assemblaggio per le batterie ad alta tensione di sesta generazione a Debrecen (Ungheria), San Luis Potosí (Messico) e Woodruff, vicino a Spartanburg (USA). Queste batterie saranno utilizzate nei modelli della NEUE KLASSE. L’azienda prevede inoltre di aprire una nuova sede in Germania per rifornire gli stabilimenti bavaresi di batterie ad alta tensione di sesta generazione.

In Cina, BMW Group ha ha creato un intero ecosistema di elettromobilità che comprende la ricerca e lo sviluppo, la catena di fornitura e la produzione di batterie e veicoli elettrici. Con strutture a Pechino, Shanghai, Shenyang e Nanchino.

Il BMW Group e BBA offrono posti di lavoro a più di 30.000 persone in Cina, di cui 26.000 solo presso BBA. Il 92% delle posizioni manageriali è attualmente occupato da personale cinese.

