TP-Link ha già pronti i primi router Wi-Fi 7

Lo standard Wi-Fi 7 non è ancora completamente ufficializzato, ma TP-Link sta già lanciando i suoi primi router Wi-Fi 7, un sistema mesh chiamato Deco BE85 e un router a singolo punto di accesso che sembra un oggetto di scena progettato per uno show di fantascienza, noto con il il TP-Link Archer BE800.

Wi-Fi 7, probabilmente, significa che un laptop o uno smartphone con una buona scheda di rete Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7 riescano a raggiungere velocità di trasmissione wireless superiori a un gigabit, o anche di più.

TP-Link ha già fornito alcuni dati provenienti dai test, come diffusi da The Verge, utilizzando un telefono OnePlus 11 5G. I numeri provenienti dai test sembrano allettanti, mostrando una velocità di trasmissione di oltre 3.000 Mbps a pochi metri dal router principale, scendendo a circa 300 Mbps nel punto più lontano. Attualmente, ricordiamo, i router Wi-Fi 6E raggiungono e superano i 1.000 Mbps a distanza ravvicinata.

Guardando da vicino le caratteristiche hardware, entrambi i dispositivi dispongono di porte da 10 Gbps e 2,5 Gbps, porte USB 3.0 singole e una porta WAN/LAN SFP+.

Entrambi i nuovi router di TP-Link sono teoricamente in grado di raggiungere velocità fino a 19 Gbps, in linea con le velocità dichiarate da Qualcomm per i suoi nuovi chipset Wi-Fi 7 che probabilmente sono presenti all’interno.

Guardando più da vicino, il Deco BE85 utilizza otto antenne e TP-Link afferma che un set con tre unità mesi dovrebbe coprire circa 840 metri quadrati. Naturalmente, nel mondo reale, con pareti, mobili e persone che si muovono, potrebbe non essere esattamente così.

TP-Link Archer BE800

Per quanto riguarda TP-Link Archer BE800, ha un display a matrice di punti LED e TP-Link afferma di avere oltre 3.000 grafiche, che mostrano il meteo, l’orario e per qualche motivo anche le emoji.

Principalmente, le sue capacità wireless sembrano essere all’altezza del kit BE85: ha lo stesso numero di bande, antenne e velocità di trasmissione potenziale, e sebbene TP-Link non abbia condiviso l’area di copertura, c’è chi scommette sul fatto che anche quest’ultimo possa coprire tra i 2.500 e i 3.000 piedi quadrati. L’azienda ha anche menzionato la capacità di creare una rete separata per i dispositivi smart home, anche se non è chiaro se ciò valga anche per il sistema mesh BE85.

Prezzi e disponibilità

Il TP-Link BE85 è già disponibile su Best Buy in un pacchetto con tre unità a 1.500 dollari. TP-Link BE800, invece, costa 600 dollari ed è disponibile presso Best Buy. Entrambi saranno anche disponibili in pre-ordine su Amazon.

Sapevate che TP-Link è tra le prime aziende a supportare lo standard universale Matter per la casa smart?