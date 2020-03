BMW Motorrad Connected 2.0: lo smartphone controlla la moto

È stata da poco rilasciata per iOS e Android la versione v2.0.0 di BMW Motorrad Connected, l’app che trasforma lo smartphone in uno strumento per la moto, permettendo di apprezzare un viaggio al meglio.

La nuova versione dell’app estende l’esperienza di un viaggio al prima e al dopo; sono disponibili per il download mappe di ogni nazione, con la possibilità di scegliere strade secondarie alternative e opzioni nella pianificazione dei percorsi. Ora è possibile condividere i percorsi pianificati con altri rider inviando il file GPX dallo smartphone (anche tramite mail, Whatsapp, AirDrop, iMessage, Wifi Direct ecc.).

Gazie al Ride Recording BMW Motorrad Connected l’appdiventa anche diario della propria performance. Per ogni punto del tracciato registrato è possibile includere gli scatti fotografici, rivedere le metriche del percorso fatto e condividere sui social le performance registrate. Valori quali ad esempio gli angoli di piega massimi, la media giri/min., i valori di accelerazione/decelerazione e i diagrammi di altitudine e velocità, sono quindi registrati e possono essere condivisi sulle piattaforme social o Rever.

L’app fa parte di BMW Motorrad Connectivity e può essere utilizzata solo in abbinamento ai veicoli con display TFT. La connessione tra smartphone, veicolo e sistema di comunicazione viene realizzata senza cavo, tramite Bluetooth; i comandi possono essere gestiti attraverso il multi-controller sul manubrio. Per la riproduzione di musica, telefonia e indicazioni di navigazione il produttore raccomanda l’utilizzo del sistema di comunicazione BMW Motorrad.

Altre funzioni offerte dall’app: pianificazione percoso (con memorizzazione con punti di passaggio, navigazione specifica per moto con criterio “Percorso ricco di curve”, informazioni meteorologiche per la posizione attuale, mportazione ed esportazione del percorso (file GPX), download mappe), navigazione con indicazioni di svolta tramite frecce sul display TFT (possibili anche indicazioni vocali in presenza del sistema di comunicazione), raccomandazione corsia di marcia, dati attuali sul traffico, visualizzazione dei limiti di velocità, Ricerca POI (Point of Interest).

La funzione di registrazione dei viaggi permette di memorizzare gli itinerari percorsi con i dati del veicolo, effettare analisi dei valori prestazionali quali piega, accelerazione e numero di giri del motore, esportare il percorso (file GPX), condividre foto e viaggi registrati sui social media.

Dall’app è possibile ottenere dati del veicolo quali: Chilometraggio attuale, capacità del serbatoio e autonomia residua, pressione degli pneumatici (con equipaggiamento speciale RDC), necessità di assistenza.

BMW Motorrad Connected per iOS richiede iOS 11.4 o versioni successive, è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, “pesa” 252,5 MB e si scarica gratis dall’App Store.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.