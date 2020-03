IoRestoaCasa, l’app della FISM per l’autovalutazione dei sintomi da coronavirus

Con l’emergenza coronavirus in corso, oggi più che mai è fondamentale ascoltare unicamente le notizie date dalle fonti accreditate e affidarsi soltanto ai servizi autorizzati dagli enti ufficiali.

E’ perciò in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e dell’incremento dei casi di coronavirus sul territorio nazionale, nonché dell’impegno periodico nello sviluppo di percorsi di informazione e sensibilizzazione sulla nuova malattia, che è nata IoRestoaCasa, un’applicazione creata dalla Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (FISM) in collaborazione con Exprivia per l’autovalutazione dei sintomi.

Grazie a questo software ogni cittadino può praticamente valutare il livello di attenzione da prestare alle proprie condizioni di salute in base a sintomi e comportamenti adottati nell’ultimo periodo. Il sistema utilizza funzionalità avanzate per l’analisi anonima dei dati attraverso l’impiego dell’Intelligenza Artificiale e consente di rispondere a una serie di domande che indagano su sintomi, viaggi, famiglia, abitudini e vaccini fatti.

In base alle risposte del cittadino, la tecnologia valuterà il livello di attenzione – alto, medio o basso – da prestare alle proprie condizioni di salute, fatte salve tutte le rigorose prescrizioni emanate da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità.

L’app sarà successivamente dotata di funzionalità multi-canale e chatbot gestiti da Intelligenza Artificiale per permettere alle Autorità di disporre di un’ampia mole di dati utili, elaborati e di facile lettura.

Il dottor Franco Vimercati, presidente della FISM – Federazione a cui aderiscono le società mediche scientifiche del nostro Paese accreditate con il Ministero della Salute – afferma che «La condivisione delle informazioni scientifiche è assolutamente indispensabile per promuovere comportamenti corretti e sicuri tra gli operatori sanitari e le persone che possono sentirsi disorientate o confuse dalla moltitudine di notizie che circolano in questi giorni».

La nuova applicazione IoRestoaCasa, già disponibile sul Play Store per i dispositivi Android (la versione per iPhone arriverà a breve, dicono) di fatto rappresenta un ulteriore passo avanti per contribuire al rallentamento della diffusione del virus.