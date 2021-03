Bomba POCO X3 PRO a soli 199 euro, potete già ordinarlo su Goboo

Presentato questa mattina, POCO X3 Pro è l’ultimo smartphone della società pronto a stupire tutti, per un rapporto qualità prezzo che non sembra avere rivali. Il top di gamma nella fascia 4G si acquista a partire da 199 euro.

Siamo pronti a scommettere che inizialmente non sarà facile acquistarlo, ma se volete essere sicuri di averlo all’uscita, potete già ordinarlo su Goboo.

POCO X3 Pro mantiene le caratteristiche di alto livello che hanno reso celebre il suo predecessore, ma implementa caratteristiche di fascia alta, come il processore Snapdragon 860.

Tra i punti di forza anche il suo display da 6,67 pollici, DotDisplay, con tecnologia OLED, e pannello a 120 Hz, ideale per il gaming, ma anche per l’uso quotidiano, con supporto allo Switch dinamico, da 50 a 120 Hz. E’ coperto da Gorilla Glass 6, dunque più massiccio e resistente del passato.

Quel che più ha stupito è il prezzo: POCO X3 Pro si acquista su Goboo, rivenditore ufficiale, a partire da 199,90 euro nella variante da 6GB+128GB fino al 29 marzo, mentre la variante 8+256 costa 249,90 euro sempre fino al 20 marzo.

Dopo tale data lo si acquisterà, rispettivamente a 249,90 e 299,90 euro.

I primi 100 pre ordini riceveranno in regalo lo smartwatch Mi Watch, mentre chi acquista tra 101 e 500 avrà in regalo gli auricolari Mi Air2 SE.

Ancora, è prevista una riparazione gratuita dello schermo danneggiato entro sei mesi dall’acquisto.

Per potervi garantire il prezzo early bird non dovrete far altro che cliccare a questo link. Per via delle scorte limitate, viene richiesto un deposito di 20 euro.

Ricordiamo che Goboo è tra gli store ufficiali scelti da POCO per la vendita del terminale, e che offre spedizioni veloci dalla Spagna, quindi senza sorpresa di oneri doganali e con garanzia Europea.

In più, per maggiore sicurezza, accetta pagamenti PayPal.