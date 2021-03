Nintendo e Niantic annunciano Pikmin in realtà aumentata

Niantic e Nintendo hanno annunciato oggi l’imminente debutto di un nuovo gioco in realtà aumentata basato sul franchise Pikmin, il cui titolo uscirà nel tardo 2021. Dopo Pokemon Go, Nintendo prova a lanciare un altro tormentone.

Il franchise di Pikmin presenta una serie di giochi di strategia e puzzle in cui i giocatori dirigono una varietà di piccole creature simili a piantine per distruggere ostacoli, combattere i nemici ed evitare pericoli mentre esplorano un pianeta terrestre.

Al momento sono disponibili pochi dettagli sul gioco Pikmin AR, ma Niantic ha annunciato che permetterà di «Esplorare il mondo insieme ai propri amici Pikmin», concentrandosi sulle attività di gioco che «renderanno più piacevole camminare».

Oggi siamo entusiasti di annunciare una nuova partnership con Nintendo per sviluppare congiuntamente titoli per dispositivi mobili basati sulla tecnologia AR del mondo reale di Niantic, dando vita agli amati personaggi di Nintendo in nuovi modi. Siamo onorati che Nintendo abbia scelto Niantic come editore di applicazioni AR

Per dare il via alla partnership, Niantic e Nintendo stanno sviluppando un’app basata sul franchise di Pikmin. L’app includerà attività di gioco per incoraggiare a camminare e rendere la camminata più piacevole. Il lancio è previsto entro la fine dell’anno, questo sarà il primo titolo creato dallo studio di Tokyo da quando è stato fondato nell’aprile 2018.

Niantic sta consentendo già agli utenti di registrarsi per ottenere maggiori informazioni sul titolo e afferma che maggiori dettagli saranno disponibili nei prossimi mesi. In una dichiarazione, Shigeru Miyamoto di Nintendo ha affermato che la tecnologia AR di Niantic consentirà di vivere il mondo come se ci fossero i Pikmin tutti intorno.

La tecnologia AR di Niantic ci ha permesso di vivere il mondo come se i Pikmin vivessero segretamente intorno a noi. Basato sul tema del rendere divertente camminare, la nostra missione è fornire alle persone una nuova esperienza diversa dai giochi tradizionali. Ci auguriamo che Pikmin e questa app diventino partner nella tua vita

Niantic ha sviluppato il gioco di successo Pokémon Go, un titolo in realtà aumentata in cui i giocatori hanno il compito di catturare i Pokémon nel mondo reale. Pokémon Go è rimasto popolare sin dal suo lancio nel 2016 e da allora Niantic è uscito con “Harry Potter: Wizards Unite”. Come Pokémon Go e altri titoli di Niantic, il prossimo gioco Pikmin sarà un titolo mobile che presumibilmente sarà disponibile su dispositivi iOS e Android.

