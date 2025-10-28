Bonifico “contrario”, la nuova truffa che ha colpito l’Italia: così prelevano tutto

La nuova truffa che sta spaventando gli italiani: cos’è il “bonifico contrario” e perché è così pericoloso.

Il fenomeno delle truffe informatiche continua a evolversi, colpendo numerose famiglie italiane con metodi sempre più sofisticati.

L’ultimo caso segnalato arriva da Cinecittà Est, dove una famiglia è stata vittima della cosiddetta tecnica del bonifico “contrario” attraverso spoofing telefonico, una frode che consente agli hacker di sottrarre ingenti somme di denaro con raggiri molto elaborati.

La truffa del bonifico “contrario”: come funziona lo spoofing telefonico

La dinamica del raggiro si basa sulla capacità degli hacker di falsificare l’identità telefonica, facendo sembrare che la chiamata provenga da un istituto bancario o da un servizio ufficiale. Nel caso di Roma, la famiglia è stata contattata da un interlocutore che simulava la banca, utilizzando numeri falsificati ma estremamente verosimili. Il truffatore ha adottato un tono autoritario e rassicurante, chiedendo di effettuare una serie di bonifici per “verifiche urgenti di sicurezza” sul conto corrente.

Ingannati dalla professionalità della comunicazione, i membri della famiglia hanno eseguito quasi venti bonifici per un totale di diverse migliaia di euro, senza rendersi conto di essere vittime di una frode. Questa tecnica, nota come spoofing telefonico, è in costante aumento e rappresenta una delle minacce più insidiose per la sicurezza finanziaria dei cittadini.

Dopo la scoperta della truffa, la famiglia di Cinecittà Est si è rivolta all’associazione Codici, che da anni supporta i consumatori vittime di raggiri finanziari. Grazie al loro intervento e all’attivazione delle procedure di recupero, è stato possibile avviare un percorso di tutela legale che ha portato a un risarcimento parziale da parte dell’Arbitro Bancario e Finanziario.

Questo caso dimostra come, nonostante la complessità delle frodi basate sullo spoofing, esistano strumenti efficaci per limitare i danni economici. Le associazioni dei consumatori ribadiscono l’importanza di rivolgersi tempestivamente a esperti e di attivare tutte le procedure di tutela previste dalla legge.

Gli esperti sottolineano che la tecnica dello spoofing è in crescita e colpisce ogni anno centinaia di cittadini, soprattutto nelle grandi città come Roma. La manipolazione di numeri telefonici e indirizzi mail per fingersi enti affidabili sfrutta la fiducia e la poca consapevolezza delle vittime.

Per prevenire queste truffe è fondamentale adottare alcune precauzioni: verificare sempre l’identità del chiamante attraverso canali ufficiali, non seguire mai richieste urgenti di operazioni finanziarie ricevute telefonicamente e segnalare immediatamente qualsiasi attività sospetta alla propria banca o alle autorità competenti.

Le autorità e le associazioni invitano a mantenere alta l’attenzione, ricordando che la prudenza e l’informazione rappresentano le prime difese contro il sempre più diffuso fenomeno delle truffe informatiche basate sul bonifico “contrario” e lo spoofing telefonico.