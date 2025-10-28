Milioni di persone parlano settimanalmente di suicidio con ChatGPT

OpenAI (laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale noto per varie AI) ha pubblicato dei dati dai quali emerge come tanti utenti di ChatGPT lottano con problemi di salute mentale che affrontano con l’AI.

Secondo OpenAI, lo 0,15% degli utenti ChatGPT attivi in una settimana fa “conversazioni” con l’AI dalle quali emergono espliciti indicatori di potenziali intenzioni suicide o di pianificare atti di autolesionismo. Tenendo conto che ChatGTPT vanta più di 800 milioni di utenti attivi a settimane, parliamo di una media di un milione di persone che evidenziando un comportamento suicida.

L’azienda riferisce ancora di una percentuale simile di utenti che mostrano “elevati livelli di attaccamento motivo” a chatGPT e che dalle conversazioni settimanali di centinaia di migliaia di persone emergono vari sintomi di psicosi o manie. Tipologie di conversazioni come queste ultime sono secondo OpenAI più “rare” e non facili da quantificare. Ciò premesso, l’azienda californiana stima che queste problematiche riguardano centinaia di migliaia di persone che settimanalmente “conversano” con ChatGPT, dettagli emersi nell’ambito di un più ampio lavoro che mira a migliorare le risposte dei modelli AI agli utenti con problemi di salute mentale.

L’altra faccia dell’IA

Ricordiamo che la società californiana sta affrontando la causa legale avviata dalla famiglia di un adolescente morto suicida dopo una lunga interazione con ChatGPT. Negli Stati Uniti la Federal Trade Commission (FTC) ha avviato indagini su tutte le aziende che sviluppano chatbot basati sull’IA, con l’obiettivo di valutare i rischi per bambini e adolescenti e verificare se le piattaforme stiano adottando reali misure di sicurezza. Dietro questi numeri c’è il fenomeno della solitudine tecnologica, con sempre più persone, soprattutto giovanili, che si rivolgono alle AI non solo per chiedere informazioni ma anche per condividere ansie, depressioni e paure.

