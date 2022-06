Borraccia portatile per cani con ciotola incorporata a 16,84 euro

Mantenersi idratati è tanto importante per noi quanto per i nostri animali domestici e il cane è tra quelli che – specie in questo periodo – più soffre il caldo e ha bisogno costantemente di bere. Ma quando si viaggia o anche solo si passeggia per le strade accaldate, borraccia e ciotola sono ormai una accoppiata obbligatoria che con il prodotto attualmente in promozione a 16,84 euro diventano compatti e versatili.

Si tratta infatti di una borraccia che per via della sua forma permette di erogare l’acqua sul momento e permettere al cane di berla con facilità e senza bisogno di altro. Una delle due estremità infatti ha la forma concava per cui può raccogliere l’acqua e fungere come da ciotola, che l’utente può eventualmente utilizzare anche per tenere raccolte le crocchette (che per tutto il tempo possono essere stipate all’interno di un apposito serbatoio) in caso di un pranzo o una cena in viaggio.

Ma il suo maggior utilizzo come dicevamo è quello di borraccia con ciotola incorporata: basta premere un pulsante per spostare lentamente l’acqua dal serbatoio alla scodella, in modo da regolare la quantità necessaria al cane e ridurre gli sprechi. Ed essendo costruita in PC e ABS è completamente lavabile.

È lunga circa 26 centimetri e ha un diametro di 8, con un peso di 300 grammi a vuoto e una capienza di 400 millilitri. Generalmente questa borraccia con ciotola e porta-crocchette incorporati viene venduta per 21,04 euro ma al momento c’è uno sconto del 20% che permette di acquistarla per 16,84 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.