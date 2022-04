Bosch compra Five specializzata in veicoli a guida autonoma

Lo sviluppo di auto a guida autonoma è considerato, per le case automobilistiche, il settore su cui puntare: Bosch, uno dei più grandi fornitori nel settore della mobilità, si rafforza ulteriormente in questo ambito con l’acquisizione di Five, start-up specializzata nel campo della guida autonoma.

Nelle sei sedi del Regno Unito, i circa 140 collaboratori sono impegnati nel realizzare veicoli a guida autonoma. Five riferisce di avere scelto Bosch “perché le due aziende condividono una visione comune della guida autonoma e dei sistemi di guida autonoma sicuri”. L’acquisizione è in attesa dell’approvazione da parte delle autorità antitrust e i dettagli finanziari al momento non sono stati divulgati.

«La guida autonoma ha l’obiettivo di rendere più sicuro e meno stressante il traffico stradale. Vogliamo che Five dia ulteriore impulso al nostro lavoro di sviluppo del software per la guida autonoma sicura, con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti tecnologia made in Europe» dichiara Markus Heyn, membro del Board of Management di Bosch e presidente del settore di business Mobility Solutions.

Con l’Headquarter a Cambridge, nel Regno Unito, Five diventerà parte della divisione Cross-Domain Computing Solutions di Bosch. «La scala di sviluppo è importante nella creazione della tecnologia per la guida autonoma. Bosch è leader globale nelle tecnologie di assistenza alla guida, con tecnologie chiave e grandi quantità di dati che saranno fondamentali per portare sul mercato sistemi di guida autonoma sicuri. Siamo felici che Five diventi parte del più importante player europeo per il livello SAE 4 e dei successi futuri di Bosch» afferma Stan Boland, CEO di Five.

Dalla sua fondazione nel 2016, Five ha creato un team di esperti di software cloud, di garanzia della sicurezza, di robotica e machine learning e si è posizionata all’avanguardia nello sviluppo di software e di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per la guida autonoma fino al livello SAE 4. La start-up ora è particolarmente concentrata sullo sviluppo di una piattaforma di sviluppo e testing cloud-based per il software utilizzato nelle auto a guida autonoma.

Questa piattaforma offre agli ingegneri tutti i programmi di cui hanno bisogno per creare software per la guida autonoma nel più breve tempo possibile. Inoltre, permette di testare il software sia prima sia durante lo sviluppo nei veicoli di prova. Può anche essere utilizzata per analizzare i dati del mondo reale da una flotta di veicoli di test, creare una varietà di scenari di prova e creare un ambiente di simulazione che permette una valutazione e una convalida rapida del comportamento del sistema.

Per Bosch la guida autonoma è un’area di business strategica. L’azienda vanta in questo campo sistemi di assistenza alla guida e tecnologia dei sensori utilizzabili per tutti i livelli di automazione dei veicoli.

