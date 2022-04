iPhone 13 mini non piace agli utenti USA

iPhone 13 mini da 5,4 pollici continua a non essere molto popolare tra i clienti, secondo i dati di vendita di iPhone negli USA per il trimestre di marzo. Non è una novità, anzi risulta essere un trend ben noto.

Gli ultimi dati sono stati condivisi da Consumer Research Intelligence Partners, secondo cui iPhone 13 mini ha avuto la quota più bassa delle vendite di tutti i modelli di iPhone 13 e ha rappresentato solo il tre percento delle vendite totali di iPhone durante il trimestre di riferimento. Comparativamente, gli altri modelli di iPhone 13 sono risultati molto più popolari e hanno raggiunto la quota maggiore delle vendite statunitensi.

Combinati, tutti e quattro i modelli di iPhone 13 hanno costituito il 71% delle vendite di iPhone, con iPhone 13 standard da 6,1 pollici che vale il 38% delle vendite. iPhone 13 Pro e Pro Max non sono stati così popolari come l’iPhone 13, ma hanno comunque venduto molto meglio di iPhone 13 mini.

Nello stesso trimestre dell’anno scorso, i modelli di iPhone 12 hanno rappresentato il 61% delle vendite totali di iPhone, quindi i modelli di iPhone 13 stanno ottenendo risultati migliori. L’iPhone 13 ha anche visto le vendite più forti di qualsiasi modello di iPhone durante il trimestre di marzo, battendo l’iPhone 11 e l’iPhone 12 quando erano gli iPhone di punta di Apple.

Secondo CIRP, i modelli di iPhone 13 stanno riscuotendo successo e registrando forti vendite perché gli acquirenti stanno sostituendo i loro telefoni più spesso.

Dopo diversi anni in cui gli acquirenti hanno mantenuto un telefono precedente più a lungo, nell’ultimo anno gli acquirenti sembrano mantenere i vecchi modelli per meno tempo, con un aggiornamento più rapido. Nel trimestre di marzo 2022, il 20% degli acquirenti ha riferito di avere tenuto il proprio telefono precedente per tre anni o più, rispetto al 34% di marzo 2021. Nel trimestre di marzo 2022 il 47% degli acquirenti aveva mantenuto lo smartphone precedente per due anni o meno, rispetto al 35% nel trimestre di marzo 2021.

Rispetto agli altri modelli, gli iPhone 12 mini e gli iPhone 13 mini da 5,4 pollici di Apple hanno riscosso meno successo e vendite, confermando che la maggior parte dei consumatori non vuole iPhone di dimensioni più piccole.

Nel 2022 con la linea iPhone 14, Apple non produrrà più il modello da 5,4 pollici. Non ci sarà iPhone 14 mini, con Apple che invece dovrebbe rilasciare un iPhone 14 da 6,1 pollici, un iPhone 14 Pro da 6,1 pollici, un iPhone 14 Max da 6,7 pollici e un iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici.

Per tutto quello che sappiamo su iPhone 14 il link da seguire è direttamente questo.