I robot per l’estinzione degli incendi in aiuto ai vigili del fuoco

Milrem Robotics, azienda specializzata in robotica su terra, e InnoVfoam, specialista nella tecnologia degli estintori a schiuma, stanno sviluppando sistemi robotici di estinzione di incendi per assistere o perfino sostituire i vigili del fuoco negli ambienti più ostili.

Le soluzioni di estinzioni di incendi sviluppate congiuntamente associano il veicolo terrestre privo di conducente (unmanned ground vehicle, UGV) Multiscope Rescue di Milrem Robotics e i vari sistemi di estinzione di incendi di InnoVfoams, soprattutto i sistemi di proporzionamento della schiuma e i controlli di incendi.

Il produttore spiega che i robot per l’estinzione di incendi vengono operati a distanza da vigili del fuoco che rimangono a una distanza di sicurezza mentre ricevono una panoramica completa dell’area operativa attraverso varie telecamere, ossia termiche e a infrarossi, e sensori a bordo del robot che possono inoltre rilevare gas o fughe di sostanze chimiche.

I controllori di incendi possono essere attivati indipendentemente dagli UGV grazie a telecamere individuali sull’UGV e ai monitor che consentono al veicolo di cambiare posizione mantenendo una perfetta visualizzazione panoramica dell’incendio. Il sistema può inoltre essere supplementato con ulteriori sistemi preventivi e repressivi e funzioni autonome.

”Oltre agli incendi in ambienti urbani, ogni anno scoppiano incendi di foreste e paesaggi su ampia scala ogni anno che mettono in pericolo l’ambiente, le vite degli abitanti e particolarmente dei vigili del fuoco. I sistemi che stiamo sviluppando con InnoVfoam sono in grado di alleviare i pericoli affrontati dai vigili del fuoco e aiutare a contenere gli incendi più rapidamente”, spiuega Kuldar Väärsi, CEO di Milrem Robotics.

Il Multiscope Rescue ha una capacità massima di carico utile di 1.200 kg e una forza di attrazione di 21.000 N consentendone il carico di una varietà di carichi utili specifici per l’estinzione di incendi, compresi contenitori di schiuma e droni legati per migliorare la consapevolezza situazionale.

I dispositivi per il controllo di incendi di InnoVfoams sono in grado di distribuire acqua e schiuma da 2000 fino a 20.000 litri al minuto.

I vigili del fuoco robotizzati sono anche in grado di portare pesanti tubi antincendio per raggiungere zone ed entrare in strutture inaccessibili con veicoli più grandi o possono crollare sui vigili del fuoco migliori. In caso di incendi di foreste o paesaggi, i vigili del fuoco robotizzati possono essere inviati per iniziare a porre limiti alla diffusione delle fiamme.