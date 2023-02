Bosch vuole acquisire circa il 12% di Husqvarna

Bosch ha deciso aumentare la propria quota di azioni della storica azienda svedese Husqvarna AB (quotata al Nasdaq di Stoccolma) L’acquisizione porterà la sua partecipazione a circa il 12% del capitale azionario complessivo dell’azienda.

Con questa operazione, Bosch afferma di voler rafforzare l’alleanza sulle batterie delle due aziende. Husqvarna comprende anche la consociata Gardena e il marchio Flymo, entrambi partner della divisione Power Tools dell’azieda tedesca nel progetto”Power for All Alliance”.

“Perseguiamo una strategia di crescita nelle nostre attività di business per i consumatori. Questo comporta anche il rafforzamento delle partnership esistenti tramite partecipazioni azionarie. La nostra ‘Power for All Alliance’ per le batterie ricaricabili è una storia di successo che vogliamo veder crescere” ha dichiarato Christian Fischer, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Bosch e Responsabile dei settori di business Energy and Building Technology e Consumer Goods.

La partnership “Power for All Alliance” è ata nell’estate del 2020 da Bosch Power Tools e da Gardena – consociata di Husqvarna – per il mercato europeo ed è una delle prime alleanze per le batterie cross-brand che include prodotti per attività in ambito domestico. “Power for All Alliance” comprende dieci marchi, con una gamma di circa 100 utensili, con l’obiettivo di offrire al consumatore il migliore e più diffuso sistema 18V cross-brand. Lo scorso anno, il brand Husqvarna ha ampliato “Power for All Alliance” con prodotti per il fai da te per il giardino.

Husqvarna è nota – tra le altre cose nel mercato che include attrezzi professionali per la silvicoltura e il giardinaggio, attrezzatura leggera per movimento terra, robot tagliaerba e macchinari per la molatura. Le tre divisioni di Husqvarna, Forest & Garden, Gardena e Husqvarna Construction sono note per utensili, macchinari, soluzioni a batteria ricaricabile e robotica.

La finalizzazione dell’acquisizione delle quote è soggetta all’approvazione delle autorità antitrust Brasiliane.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.,