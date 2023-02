LG estende la compatibilità con i servizi Apple per l’ecosistema webOS Hub

LG Electronics (LG) ha annunciato la disponibilità dell’app Apple TV, di Apple Music, AirPlay e HomeKit nel suo webOS Hub per oltre 100 nazioni e aree geografiche. Questa scelta consente agli utenti delle TV di questo brand compatibili con webOS di offrire una maggiore scelta di contenuti e nuove funzionalità.

Offrendo l’app Apple TV, Apple Music, AirPlay e HomeKit per l’ecosistema webOS, LG sottolinea di perfezionare continuamente ed espandere la piattaforma webOS per le smart TV, migliorando inoltre l’accessibilità e offrire avere “la più comoda esperienza utente”.

Gli ultimi dati relativi al produttore sudcoreano, evidenziando la presenza di 120 milioni di dispositivi in tutto il mondo con questa soluzione: brand quali Aiwa, Seiki, Stream Systems o anche Hyundai la usano nelle loro smart TV.

LG riferisce che attualmente collabora con 200 partner, e ritiene di trovarsi in una posizione tale da poter mantenere la promessa di offrire contenuti e servizi vari a milioni di utenti.

Apple TV+ offre l’accesso a contenuti originali con spettacoli, film e documentari originali; Apple Music offre l’accesso a oltre 100 milioni di brani, 30.000 playlist curate da esperti, sterminati video in 4K e accesso a Apple Music Radio, con musica in streaming di tutti i generi. Il servizio musicale di Apple offre anche l’accesso ai testi in tempo reale.

webOS Hub è compatiile con AirPlay permettendo di effettuare lo streaming di film, musica, foto e giochi da iPhone, iPad e Mac. È anche possibile controllare la TV con l’app Apple Home e Siri, sfruttando la tecnologia HomeKit. Il supporto per AirPlay e HomeKit è ad ogni modo limitato alle TV OLED e 4K con webOS Hub 2.0 (ques’ultimo era stato aggiornato a ottobre dello scorso anno).

Oltre che Apple TV+, webOS Hub offriva già l’accesso a Neflix, Disney+ e Prime Video. LG è uno dei primi partner di Apple in questo campo, con il supporto per app e/o servizi dai modelli di TV del 2018. Sui televisori LG più vecchi è possibile installare Apple TV+ che dà accesso solo al catalogo del servizio di streaming.

