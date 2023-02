Ma quale crisi? Apple supera Samsung negli smartphone

Le vendite di iPhone non sono andate così bene come in passato ma Apple in ogni caso ha di che rallegrarsi, almeno in rapporto al mercato globale degli smartphone. Come spiega in una nota l’autorevole Counterpoint Research infatti, la Mela è riuscita ancora una volta ad andare “controvento”

Il dato cui riferirsi per comprendere la situazione è il -18% anno su anno, arrivando a 304 milioni di unità nel quarto trimestre 2022, il minimo per un trimestre di Natale dal 2013 ad oggi. In questo ambito gli iPhone hanno perso meno dei concorrenti (-14%), tanto che Apple ha rimpiazzato Samsung come principale produttore al mondo di smartphone: 70 milioni di pezzi venditi contro 58,3. In un mercato calante iPhone ha anche conquistato il 18% delle vendite globali, il suo record di sempre.

Sono ancora più impressionanti i dati finanziari. Gli iPhone rappresentano il 48% dei profitti generati dal comparto e Apple riesce a portare a casa l’85% del margine operativo generato dall’industria degli smartphone. Come dire che senza Apple il mercato dei telefoni sarebbe qualche cosa di totalmente differente in termini di fatturato ma soprattutto di capacità di produrre profitti.

Come accennato Apple beneficia della collocazione nel mercato premium, un segmento che sta premiando anche i concorrenti Android. La stessa cosa ad esempio succede a Samsung che grazie ai suoi telefoni pieghevoli riesce a guadagnare l’1% in più rispetto al 2021 nonostante nel 2022 abbia venduto il 5% di smartphone in meno.

Jeff Fieldhack, Research Director di Counterpoint, commentando le performance di Apple, riferisce: “Avendo abilmente gestito i problemi di produzione, Apple è stata in grado di supportare un anno già segnato da turbolenze economiche e geopolitiche, meglio di quanto fatto da altri protagonisti nel settore smartphone. La serie di iPhone Pro continua a evidenziare buone performance e le percentuali di spedizioni degli iPhone avrebbero potuto essere ancora maggiori se non vi fossero stati problemi di produzione causati dalla fuga per il COVID-19 nella fabbrica di Zhengzhou che produce la stragrande maggioranza dei volumi della serie Pro. Di conseguenza, alcuni volumi di produzione della serie Pro sono stati spostati a gennaio”.

