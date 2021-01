Bose presenta ufficialmente gli auricolari wireless Sport Open

Trapelati il ​​mese scorso alla FCC, Bose ha ufficialmente svelato i suoi auricolari Sport Open wireless. Come suggerisce il nome, si tratta di un paio di auricolari studiati appositamente per lo sport, non totalmente in-ear, che reggono in posizione grazie ad un gancio che gira intorno all’orecchio. Allo stesso tempo, godono della certificazione di resistenza all’acqua IPX4, e hanno un peso di appena 14 grammi per gemma, con otto ore di autonomia per singola ricarica.

Gli auricolari non godono di cancellazione attiva del rumore (ANC). Piuttosto, in base alla progettazione, permetteranno di ascoltare “il traffico, il compagno di allenamento, la natura o qualsiasi altra cosa [che] non vuoi perdere”. Così le presenta la società in un comunicato stampa ufficiale. Sono, inoltre, dotati di un microfono progettato per restituire la massima chiarezza e per isolare la voce dal vento e dal rumore. Peraltro, Bose promette che “rimarranno posizionati precisamente resistendo a sudore, calore, pioggia e neve”.

Se preferite i classici in ear, ricordiamo che Bose offre anche gli auricolari QuietComfort per l’uso quotidiano e gli auricolari Bose Sport per gli utenti orientati al fitness. Questi ultimi offrono solo la cancellazione passiva del rumore, mentre il modello QuietComfort offre una completa cancellazione attiva del rumore.

Altre funzionalità degli Sport Open Earbuds riguardano la connettività Bluetooth 5.1, un pulsante a sinistra per accedere all’assistente vocale e un secondo pulsante a destra per accendere e spegnere, riprodurre, mettere in pausa e saltare i brani, oltre a consentire di rispondere, rifiutare e terminare le chiamate.

Gli auricolari sono disponibili per il pre-ordine a 200 dollari con la spedizione prevista per metà gennaio, con una custodia protettiva, una base di ricarica e l’app Bose Music a seguire.

