Le migliori pellicole per proteggere lo schermo di iPhone

Quando si acquista un iPhone, ancor prima di acquistare una cover, è quasi obbligatorio installare una pellicola per proteggerne lo schermo, una barriera che possa riparare il vetro da eventuali urti e graffi. Sono davvero molte le varianti di questi prodotti disponibili sul mercato, un grande numero sono molto simili (se non identiche) tra di loro, altre si distinguono e vale la pena di segnalarle cercando così di presentare le migliori. Ma prima di andare a presentare la nostra selezione, tre avvisi ai naviganti.

Una pellicola non è per tutti

La prima cosa da fare prima di acquistare è prestare attenzione al modello del proprio iPhone; non tutte vanne bene con tutti… Anche se alcuni modelli sino perfettamente identici (per quanto riguarda lo schermo) e quindi ci sono pellicole buone per tanti iPhone. In linea di massima, infatti, una pellicola progettata per iPhone XR va bene anche per iPhone 11 e una per iPhone X, è compatibile con iPhone XS e iPhone 11 Pro. Se si compra una pellicola nata per iPhone 6s, la si potrà usare fino ad iPhone 8; una per iPhone 6s Plus sarà utilizzabile fino ad iPhone 8 Plus. Infine una pellicola per iPhone XS Max sarà compatibile anche con iPhone 11 Pro Max. Questo in linea di massima, perché qualche produttore fa distinzione.

Tutto schermo oppure no?

In secondo luogo un altro aspetto da tenere in considerazione è la superficie di copertura. esistono due macro categorie: le pellicole che coprono solo la parte centrale dello schermo e lasciano liberi i bordi e presentano un intaglio in corrispondenza della fotocamera (o di Face ID) e di Touch ID (nei telefoni dove è presente) e quelle a copertura totale. Le seconde hanno un migliore effetto estetico iniziale e generalmente sono più facili da applicare. Queste ultime in ogni caso solo le pellicole da comprare quando si ha una custodia che, come quelle Apple, sale leggermente sul bordo. Il telefono a questo punto sarà totalmente protetto e l’effetto complessivo sarà perfetto. Attenzione però: con il passare dei giorni tendono a slabbrarsi e a scheggiarsi.

Facili da applicare, anzi no

Infine un altro fattore da tenere in conto è la facilità di applicazione. In linea generale non sono mai facili da installare e si deve prestare assoluta cura ad avere un perfetto allineamento (cui è però possibile fare fronte grazie agli applicatori contenuti in molte confezioni) e far sì che la superficie sia totalmente, assolutamente pulita. Basta un granello di polvere invisibile o anche un frammento di un tessile come un classico “pelucco” e avrete una irrimediabile ed anti estetica bolla.

Pellicole LK con cornice di allineamento

Le prime pellicole che ci sentiamo di consigliarvi sono quelle LK. Si tratta di un kit da 3 pezzi, quindi molto economiche, e offrono una cornice di allineamento per una corretta e facile installazione. Si tratta di pellicole in vetro temperato 9H, resistente ai graffi e infrangibile che propone anche un trattamento oleofobico anti-impronte. Il kit è compatibile con iPhone 11 e iPhone XR. Da notare, come evidenzia il produttore, che a causa dello schermo ricurvo dei terminali, la pellicola non coprirà completamente il vetro anteriore, ma si adatterà alle aree piatte dello schermo, per evitare che la pellicola si stacchi o crei bolle ai margini.

Spigen

Spigen è un marchio ben noto quando si tratta di accessori per smartphone e non potevano mancare in questa lista le pellicole protettive. Anche in questo caso in confezione è presente lo strumento di allineamento, realizzato con materiali che non danneggeranno il dispositivo durante l’applicazione. Si tratta di pellicole pensate per iPhone 11 e iPhone XR da 6.1 pollici. Da notare, che le pellicole sono ottimizzate per l’utilizzo con tutte le custodie marchiate Spigen, salvo che con Spigen Thin Fit 360 e Ultra Hybrid 360.

Spigen con applicatore iPhone 11 Pro

Come sopra, questa volta le pellicole sono studiate per iPhone 11 Pro, iPhone XS e iPhone X, tutti modelli da 5.8 pollici. In questo caso è presente un vero e proprio applicatore, che consentirà di installare la pellicola senza alcuna difficoltà, e in modo ancor più preciso. Il vassoio di installazione EZ FIT di Spigen aiuterà a installare la protezione dello schermo molto più facilmente. La pellicola è sempre in vetro 9H, quindi resistente ai graffi e agli urti quotidiani.

UniqueMe iPhone 11 Pro e 11 Pro Max

Questa volta vi proponiamo una pellicola non per lo schermo dell’iPhone, ma appositamente progettata per la camera tripla di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Si applica sulla camera posteriore, e può essere utilizzata anche con le diverse cover. Facile da installare, offre una protezione multipla, con un rivestimento oleorepellente, che protegge la camera di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max da impronte digitali, residui di sudore e altre macchie. Il bundle prevede 2 vetri temperati, un panno microfibra, e due salviettine imbevute di alcol, con un detergente per rimuovere la polvere prima dell’installazione.

BANNIO

Rispetto a quelle segnalate sopra, oltre al maggior numero di recensioni positive, queste Bannio offrono un design ancor più minimale, anche se lo scopo è lo stesso: proteggere la lenti posteriori di iPhone 11 e 11 Pro Max. Anche in questo caso si tratta di protezioni in vetro temperato 9H con una piccola cornice paraurti in metallo, per esporre le lenti il meno possibile a urti e graffi. Il set include 3 singoli anelli per ciascun obiettivo, due panni panni in Microfibra, e due adesivi per la rimozione di polvere, oltre a due salviette per la pulizia.

QULLOO

Merita certamente protezione non solo il frontale dell’iPhone. E così, se non volete utilizzare cover protettive sul posteriore, perché volete non appesantire l’estetica del terminale, ecco una pellicola per il retro del dispositivo. Esiste sia il modello per iPhone 11 Pro da 5,8 pollici, che per iPhone 11 Pro Max da 6,5 pollici. Anche in questo caso si tratta di pellicole con durezza 9H, in grado di offrire dunque lo stesso grado di resistenza di una pellicola in vetro frontale. Anche in questo caso la consigliamo per proteggere l’iPhone da piccoli urti e graffi indesiderati, e anche per avere un trattamento oleorepellente sul retro. Propongono un design con bordo curvo 2.5D, e uno spessore di 0,3 mm per un profilo particolarmente sottile. Da notare che la pellicola in vetro è adatta alla ricarica wireless. Essendo lucida dovrebbe anche migliore la presa sul dorso, rispetto al trattamento opaco di iPhone 11 Pro

Tech Armor

Le pellicole Tech Armor per iPhone XR e iPhone 11 da 6,1 pollici sono fatte con vetro balistico e aiutano a prevenire danni da cadute e graffi. In particolare sono realizzate con vetro giapponese Asahi di alta qualità, e offrono bordi lucidi e una chiarezza del 99,99 percento. Anche in questo caso hanno uno spessore di appena 0,3 mm. Può essere applicata in contemporanea a molte delle custodie disponibili per il terminale.

Belkin Invisiglass

Partner in molte occasioni di Apple, Belkin propone una pellicola modificata chimicamente con scambio ionico per essere fino al 40% più resistente del vetro temprato standard, offrendo così un’ottima protezione contro gli impatti e resistenza ai graffi in grado di sopportare stili di vita più attivi. Preserva la chiarezza e la sensibilità del tocco con soli 0.29 mm di spessore e il supporto di allineamento easy align incluso permette di ottenere un’applicazione accurata in tutta facilità direttamente a casa. E’ quella più costosa in elenco, ma anche quella del brand più noto.