Bose QC35 II 232 €, le migliori cuffie antirumore al miglior prezzo di sempre

Le migliori cuffie anti rumore al mondo al miglior prezzo di sempre le trovate su Amazon che vende le Bose QC35 II proposte a 231,80 euro

Spiegare la portata dell’affare a chi è interessato al mondo del cuffie antirumore è inutile perché avrà già cliccato e sarà già su Amazon per comprarsele, a chi invece non conosce il prodotto consigliamo di leggere la nostra recensione dove vi diciamo tutto di questo accessorio per l’ascolto di musica in piena tranquillità.

Si tratta di cuffie molto leggere, realizzate con grandissima cura costruttiva, comode e funzionali e con una buona resa sonora. Ma è chiaro che il vero plus è il sistema di soppressione del rumore che è considerato il migliore al mondo. Anche se in commercio infatti ci sono altri produttori che fanno cuffie antirumore non disprezzabili, oppure cuffie che riescono a superare per alcuni aspetti le QC35 II, nessuno arriva al livello di Bose quando si tratta di riduzione del rumore. Sia in treno, che in aereo che in una sala di aspetto, con queste cuffie non sarete più disturbati da suoni e conversazioni moleste, come un dibattito tra vicini di posto in vena di pontificare sullo scibile umano, o le chiacchiere di chi sfrutta al massimo il pacchetto di minuti incluso nel suo contratto telefonico.

Le Bose QC 35 II, fornite con una elegante custodia e compatibili anche con Google Assistant, hanno un altro grande vantaggio: sono wireless, quindi non c’è alcun problema di cavi, e una batteria a lunghissima durata. Potrete anche usarle con il cavo, quando a batteria fosse esaurita (anche se in questo caso non avrete l’effetto antirumore).

Le Bose QC35 II inizialmente costavano 380 euro; ora hanno un prezzo ufficiale Bose di 300, in circolazione è possibile comprarle con un po’ di sconto, ma trovarle a 231,80 euro per al pari dell’offerta Amazon, che è un rivenditore ufficiale Bose, è impossibile.

