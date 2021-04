Apple Magic Keyboard 2020 funziona con iPad Pro M1

Gli utenti che possiedono Magic Keyboard del 2020 possono continuare a usarla anche con i nuovi iPad Pro M1 di quest’anno: Apple informa che la cover con tastiera del 2020 è funzionalmente compatibile con i nuovi tablet iPad Pro 2021 di quinta generazione. Nello stesso documento però la multinazionale di Cupertino avverte che con iPad Pro M1 da 12,9 pollici potrebbe verificarsi un inconveniente a causa del maggiore spessore.

Nei giorni immediatamente successivi alla presentazione dei nuovi tablet, è circolata la notizia della presunta incompatibilità, questo perché insieme ai tablet Cupertino ha anche introdotto una nuova Magic Keyboard per iPad Pro M1 da 12,9”. Nel nuovo documento di supporto Apple informa che la cover con tastiera modello 2020 funziona senza problemi anche con il nuovo tablet, ma che la cover può non adattarsi perfettamente quando è chiusa a causa del maggior spessore di iPad Pro 12,9”.

Qui di seguito riportiamo il testo del documento di supporto Apple tradotto in Italiano: «La prima generazione di Magic Keyboard (A1998) è funzionalmente compatibile con il nuovo ‌iPad Pro‌ da 12,9 pollici (5a generazione) con display Liquid Retina XDR. A causa delle dimensioni leggermente più spesse di questo nuovo ‌iPad Pro‌, è possibile che Magic Keyboard non si adatti perfettamente quando è chiusa, specialmente quando sono applicate protezioni per lo schermo».

Ricordiamo che iPad Pro M1 12,9” è più spesso di 0,5 mm rispetto al modello precedente, un aumento delle dimensioni necessario per ospitare il nuovo schermo con tecnologia Mini LED. Per questa ragione il problema non sussiste per iPad Pro M1 da 11 pollici che, senza schermo Mini LED, offre dimensioni e ingombri identici al modello dello scorso anno, quindi si adatta perfettamente a Magic Keyboard 2020 anche quando la cover è chiusa.

I preordini di iPad Pro M1, così come quelli di iMac M1 24″ e Apple TV 4K 2021 iniziano venerdì 30 aprile con disponibilità attesa per il 21 maggio. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi tablet professionali di Cupertino è riassunto in questo articolo di macitynet. Invece per il confronto tra iPad Pro 2018, 2020 e 2021 per scegliere quale comprare è qui.