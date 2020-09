Bose Smart Soundbar 300 ha AirPlay 2 e il prezzo stuzzica

C’è un nuovo altoparlante per l’Home Theather in casa Bose: è la Smart Soundbar 300, interessante sia per la presenza dell’ultima tecnologia Apple AirPlay 2 che per il prezzo, che la posiziona tra i migliori concorrenti nella fascia media del mercato, dove operano anche giganti del calibro di Sonos.

Come suggerito dal nome stesso, è inferiore come prestazioni alle Bose Smart Soundbar 500 e Smart Soundbar 700 ma rappresenta una valida alternativa per chi cerca la qualità e le funzioni Smart offerte dalle sorelle maggiori, in un prodotto però più abbordabile dal punto di vista del costo di acquisto. La nuova Bose Smart Soundbar 300 è anche più sottile in quanto sfiora i cinque centimetri in altezza.

E’ alimentata da quattro driver e l’equalizzazione è regolata automaticamente e in tempo reale in base al contenuto in riproduzione, che sia ad esempio un film, un evento sportivo oppure un videogioco. Dentro c’è anche la tecnologia QuietPort di Bose, progettata per ridurre la distorsione nel suono senza inficiare sul volume finale.

Come dicevamo, qualità audio a parte, offre gran parte delle funzionalità che troviamo nelle sorelle maggiori. Innanzitutto AirPlay 2, l’ultima tecnologia di Apple in fatto di trasmissione del suono senza fili. Ma ci sono anche il supporto ad Amazon Alexa e Assistente Google per interagire con gli assistenti vocali tramite la soundbar, oltre alle tecnologie Wi-Fi e Bluetooth per tutti gli altri collegamenti e interazioni offerte in questo ambito.

C’è anche SimpleSync, la tecnologia proprietaria dell’azienda con cui è possibile accoppiare facilmente la soundbar a un paio di cuffie o ad altri sistemi audio. E proprio come il resto della gamma di cui fa parte, sarà compatibile anche con una serie di accessori Bose, come gli altoparlanti surround e i moduli per potenziare i bassi, andando così a espandere il proprio sistema di cinema audio in casa. Per quanto riguarda il collegamento ai televisori, c’è sia il supporto ARC HDMI che la connessione ottica.

La nuova Bose Smart Soundbar 300 è disponibile al pre-ordine sul sito ufficiale, per ora soltanto per gli Stati Uniti, al prezzo di 399,95 dollari, circa 340 euro. Le prime spedizioni dovrebbero partire dopo il 15 settembre ma non oltre la fine del mese corrente. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Bose sono disponibili da questa pagina.