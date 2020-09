LG Wing a doppio schermo sarà svelato a settembre, il video

Dopo mesi di fughe di notizie, sembra che finalmente LG Wing a doppio sarà svelato il 14 settembre. Mentre Samsung è alla seconda generazione della sua serie Galaxy Fold, e Microsoft sta accelerando per il Surface Duo, LG ha finora deciso di rilasciare smartphone a due schermi che si basano su un secondo display tramite apposita custodia.

Come mostrato nel video teaser ufficiale pubblicato nelle scorse ore, il dispositivo LG estenderà il display con un originale sistema di uno schermo rotante. A maggio le voci parlavano di un dispositivo a forma di T con estensione posizionata in orizzontale sulla parte alta.

LG afferma che questo dispositivo è solo il primo del suo Explorer Project, che “includerà dispositivi che offrono esperienze di usabilità distintive e ancora inesplorate”, mentre telefoni come il Velvet rappresentano le esigenze principali nella sua linea Universal.

Il teaser non mostra chiaramente l’Ala in azione, ma LG ha annunciato Rave, Ficto, Tubi e Naver come partner nel progetto, con l’hardware alimentato dai chip di Qualcomm. Tubi è un nome conosciuto per lo streaming video gratuito supportato da pubblicità, mentre il gigante della ricerca sudcoreano (e proprietario dell’app di messaggistica Line) Naver sembra stia lavorando a un browser web a doppio schermo personalizzato.

Tutti i dettagli ufficiali si questo Explorer Project ed LG Wing dovrebbero arrivare il prossimo 14 settembre. Naturalmente vi terremo informati sulle novità del terminale.

