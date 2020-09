SKODA ENYAQ iV, il SUV tutto elettrico si può prenotare

Con il nuovo ENYAQ iV, Skoda fa un ulteriore passo avanti nella strategia di e-mobility. Il SUV elettrico puro a batteria è il primo modello di serie della Casa automobilistica boema sviluppato sulla piattaforma modulare elettrica (MEB) del Gruppo Volkswagen. SKODA ENYAQ iV combina trazione posteriore o integrale con una autonomia adatta all’uso quotidiano che – secondo i dati del produttore – raggiunge i 510 km nel ciclo WLTP.

Il SUV vanta un layout degli interni completamente nuovo, che prevede Design Selection al posto delle classiche linee di allestimento e una struttura dell’offerta rivisitata. Da segnalare l’esclusiva ENYAQ iV Founders Edition limitata a 1.895 esemplari, che celebra la fondazione dell’Azienda, che festeggia quest’anno 125 anni. I veicoli della Founders Edition sono impreziositi da una targhetta con numerazione progressiva, realizzata dall’azienda ceca di cristalli Preciosa e applicata sul volante multifunzione in pelle. La consegna è prevista per il 2021.

ENYAQ iV è dotato di un sistema di trazione completamente nuovo e sfrutta le potenzialità della piattaforma modulare elettrica (MEB). Al centro della MEB vi è la cosiddetta architettura a skateboard, che prevede l’installazione della batteria nel sottoscocca, per ottimizzare gli spazi. Tre formati di batteria, cinque varianti di potenza da 148 CV (109 kW) a 306 CV (225 kW) e due tipi di trazione (posteriore o integrale) soddisfano le varie esigenze o applicazione di impiego. Con un’autonomia fino a 510 km nel ciclo WLTP, ENYAQ iV è indicato come veicolo ideale per la vita di tutti i giorni, con un peso rimorchiabile fino a 1.400 kg (con pendenza dell’8%) o 1.200 kg (con pendenza del 12%).

Tra i nuovi sistemi di assistenza troviamo il Travel Assist con una gamma di funzioni estesa e il sistema di parcheggio remoto con apprendimento.

Per quanto riguarda gli estern il SUV è caratterizzato da proporzioni equilibrate e spazi ampi. Gli interni sono spaziosi come quelli di SKODA KODIAQ, anche se la lunghezza della vettura è inferiore a quella di una SKODA OCTAVIA. L’imponente frontale dell’auto, oltre alla grande calandra , sfoggia anche la Crystal Face (disponibile a richiesta), dotata di una funzione animata Coming/Leaving Home e di fari full LED Matrix. I fari posteriori full LED, dotati a loro volta della funzione animata Coming/Leaving Home, comprendono gli indicatori di direzione dinamici.

Per quanto riguarda la connettività, da segnalare il display centrale da 13″ e funzionalità “intelligenti”. SKODA Connect App permette di controllare da remoto i processi di ricarica della batteria e la preclimatizzazione dell’abitacolo.

Il produttore ha sviluppato soluzioni specifiche per i veicoli elettrici, come un accessorio per la pulizia del cavo di ricarica, un coperchio protettivo per la presa di ricarica e un vano apposito per il cavo sotto il pianale del bagagliaio. La nuova consolle centrale disposta su due livelli offre molto spazio mentre un inserto assicura che il doppio piano di carico sia sempre ordinato.

Per ricaricare la batteria in modo semplice e pratico c’è MyŠKODA Powerpass: con un’unica carta è possibile caricare la batteria presso la maggior parte delle stazioni di ricarica dell’Unione europea.

Per la ricarica individuale domestica, SKODA offre la wallbox SKODA iV in tre versioni. Inoltre, con un cavo specifico è possibile caricare la vettura anche presso le stazioni di ricarica rapida.

I prezzi indicativi per l’Italia delle versioni disponibili nella fase di prenotazione sono compresi tra i 35.000 euro della ENYAQ 50 iV con potenza di 109 kW, batteria da 55 kWh e autonomia di 340 km e i 46.000 euro della ENYAQ 80 iV con potenza di 150 kW, batteria da 82 kWh e autonomia di 510 km. Nei mesi a seguire, arriveranno le versioni ENYAQ 80x iV 195 kW e ENYAQ RS iV 225 kW, con batteria da 82 kWh e trazione integrale 4×4, con due motori elettrici, uno per asse.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.