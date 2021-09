Bose Smart Soundbar 900 supporta Dolby Atmos e AirPlay 2

Bose ha annunciato una nuova soundbar che sostituisce la Smart Soundbar 700 nella fascia più alta della sua gamma: a differenza del modello precedente, questa Smart Soundbar 900 ha il supporto Dolby Atmos.

L’azienda afferma che Soundbar 900 va oltre l’audio spaziale offerto dalla maggior parte delle soundbar Atmos, grazie alla tecnologia Bose PhaseGuide che può creare anche effetti audio orizzontali. La Soundbar 900 unisce il know-how audio spaziale di Bose con array personalizzati, trasduttori a dipolo e a basso profilo per creare “uno strato di realismo”, secondo l’azienda. Anche se il film che si sta guardando non supporta Dolby Atmos, Bose Soundbar 900 può comunque creare effetti audio spaziali efficaci remixando i segnali.

La società promette prestazioni per i bassi potenti senza distorsione, con l’aiuto della sua tecnologia QuietPort. La funzione Adaptiq, nel frattempo, calibra l’audio per il proprio spazio in casa.

L’altoparlante include connettività tramite porte HDMI eARC per il collegamento alla TV, oltre al supporto Wi-Fi, Bluetooth, Google Assistant, Alexa, Spotify Connect e anche AirPlay 2. E’ possibile collegare il dispositivo ad altri smart speaker Bose, anche come parte di un sistema multi-room, ed espandere la configurazione home theater con un subwoofer o altoparlanti satellite posteriori. Bose Soundbar 900 è anche compatibile con le nuove cuffie QuietComfort 45 del costruttore.

A livello estetico, come evidenzia anche Egnadget, il dispositivo ha angoli arrotondati ed è alto 5,84 cm, profondo poco più di 10 cm e lungo 105 pollic, circa 267 centimetri, quindi poco più della precedente Soundbar 700 che va a sostituire in catalogo. È progettato principalmente per televisori da 50 pollici in sù.

Negli Stati Uniti Bose Smart Soundbar 900 costa 900 dollari, circa 760 euro al cambio odierno, con i preordini già aperti e disponibilità dal 23 settembre. Nel momento in cui scriviamo non sono ancora noti prezzo e data di disponibilità per l’Italia.

