Bose QC 45 migliorano suono, cancellazione e autonomia

Anche per queste attesissime cuffie le anticipazioni risultano completamente confermate: Bose QuietComfort 45, o più brevemente QC 45, mantengono il design ormai classico degli apprezzati modelli precedenti, QC 35 e QC 35 II entrambi recensiti da macitynet, con piccoli ritocchi estetici, mentre all’interno migliorano tutte le funzioni principali: suono, cancellazione del rumore e autonomia.

L’architettura acustica TriPort proprietaria è abbinata ad Active EQ per offrire musica, video e podcast con suono in alta fedeltà. Il design TriPort presenta prese d’aria nei padiglioni per assicurare suono pieno e profondo, contenendo dimensioni e peso delle cuffie. Contemporaneamente la tecnologia Active EQ ottimizza il suono in base al volume, migliorando alti e bassi, in questo modo prestazioni e fedeltà del suono sono garantiti a ogni livello del volume di ascolto.

Naturalmente Bose ha messo mano e migliorato anche la cancellazione del rumore, un settore che fino a pochi anni fa contava pochissimi nomi illustri, ultimamente inondato da una marea di concorrenti sempre più agguerriti, Apple inclusa. Bose dichiara di aver integrato microfoni dentro e fuori gli auricolari, gestiti da un chip digitale proprietario, migliorando rilevamento dei rumori e cancellazione attiva, soprattutto per quanto riguarda le frequenze medie, come il rumore del treno, il brusio dell’ufficio o di un bar.

Il livello di cancellazione del rumore non può essere regolato a piacimento dall’utente che può scegliere tra due sole modalità: Quiet con cancellazione attiva, oppure Aware che invece riporta in cuffia i rumori esterni in modo che l’utente sia consapevole del mondo esterno e possa ascoltare cosa succede intorno. In breve Aware di Bose QC 45 riprende da vicino l’apprezzata modalità Trasparenza che Apple ha introdotto prima in AirPods Pro e poi nelle cuffie AirPods Max. Sulla carta le nuove Bose costano meno e pesano 238 grammi contro i 386 di AirPods Max, ben 148 grammi in meno: orecchie e testa ringraziano.

Ora con ricarica via USB-C, offrono fino a 24 ore di riproduzione, contro le 20 del modello precedente, mentre con la ricarica rapida in solamente 15 minuti si ottengono 2,5 ore di ascolto. Quando la batteria è a terra è comunque possibile proseguire utilizzo e ascolto tramite cavo. In Italia le nuove cuffie Bose QC 45 sono proposte al prezzo di 349,95 euro: si possono già preordinare da questa pagina di Amazon con spedizioni a partire dal 30 settembre.