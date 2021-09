Microsoft Start è il nuovo servizio personalizzato di notizie

Il nuovo servizio personalizzato di notizie di Microsoft si chiama Start: l’azienda lo sta gradualmente inserendo nella barra delle applicazioni di Windows 10 e sarà accessibile anche nella sezione dei widget dell’imminente Windows 11, oltre che tramite le app web, iPhone e iPad, Android e in una nuova scheda in Microsoft Edge.

Questo nuovo servizio utilizza l’intelligenza artificiale combinata alle funzioni di apprendimento automatico di Microsoft per creare un elenco di notizie a misura degli interessi dell’utente. Non è tutto automatizzato perché dietro c’è la cura manuale di oltre 1.000 editori sparsi per il globo, che andranno così a perfezionare la selezione quotidiana delle informazioni da mostrare.

La buona riuscita di Microsoft Start sarà dettata da quanto verrà usato dai singoli utenti: maggiori saranno le segnalazioni con una sorta di “mi piace” di ciò che più interessa, migliori saranno i risultati proposti dall’app, che sarà così in grado di avvicinarsi sempre di più alle preferenze di lettura dell’utente.

E’ anche possibile segnalare, al contrario, le notizie che non piacciono o alle quali non si è interessati, in modo da ridurre il numero di contenuti simili elencati dal servizio. Queste preferenze – spiegano – non andranno perse perché saranno collegate all’account Microsoft dell’utente, così potrà ritrovarsi la stessa cura del servizio anche quando vi accederà da altre piattaforme.

Microsoft Start include anche alcune schede informative su argomenti chiave come meteo, traffico, sport e finanza: anche in questi casi l’utente può decidere quali schede mostrare in prima linea, in modo da avere le informazioni a colpo d’occhio, e quali invece disabilitare del tutto. Questo servizio va a sostituire Microsoft News, che verrà rimosso al primo aggiornamento utile: lo stesso discorso vale per chi visita il sito web di Microsoft News, in quanto si verrà reindirizzati alla pagina principale di Start.

Il nome di questo servizio potrebbe causare un po’ di confusione per gli utenti di Windows data l’importanza che l’omonimo pulsante ha nel sistema operativo da più di vent’anni. A parte questo, a una prima occhiata Microsoft Start sembra essere ben fatto e potrebbe valere la pena provarlo per tenere d’occhio le notizie che si ritengono più interessanti.

Qui come passare gratis da Windows 10 al prossimo Windows 11 in arrivo a ottobre. Microsoft ha in programma annunci e novità Surface per il 22 settembre.