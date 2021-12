Boston Dynamics ha creato un robot in grado di movimentare 800 pesanti pacchi all’ora

Boston Dynamics – la società di ingegneria e robotica nota per lo sviluppo di robot quadrupedi pensati per accompagnare i soldati su terreni troppo impervi per i veicoli – ha creato Stretch, un nuovo robot indicato come in grado di movimentare 800 pesanti pacchi all’ora.

IEEE Spectrum riferisce che il nuovo modello fa parte di una serie di nuovi robot che vantano “intelligenza” e flessibilità tale da permettere di sostituire l’uomo in pesanti compiti nei quali quest’ultimo è ancora necessario. Il design di questi nuovi robot è qualcosa di completamente diverso dai robot stile umanoidi o quadrupedi realizzati sinora da Boston Dynamics: appare come un imponente braccio omnidirezionale, o meglio una presa con integrate ventose e sensori vari. Il robot è in grado di movimentare colli fino a 23 Kg, trasferendoli ad esempio dal retro di un camion verso un nastro trasportatore alla velocità di 800 colli all’ora. Anche un essere umano con esperienza è in grado di movimentare un numero simile di colli in un ora ma ovviamente il robot può lavorare giorno e notte senza stancarsi. Stretch può funzionare 16 ore di continuo senza la necessità di ricaricarsi e ovviamente solleva gli addetti di compiti manuali (sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico) che alla lunga comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Tutto ciò che serve per la movimentazione dei carichi con Stretch è mostrare il retro di un furgone con il carico ed è subito in grado autonomamente di spostare i pacchi su un nastro trasportatore, un collo alla volta fino a terminar il lavoro. Stretch è in grado potenzialmente di svolgere anche altri compiti e Boston Dynamics sta lavorando per permette di rimuovere automaticamente i colli dai pallet, sistemare colli in arrivo sugli scaffali, creare spedizioni con più colli prelevando questi ultimi da diverse zone di un magazzino e caricarli autonomamente sui furgoni per le spedizioni. Al momento Stretch è indicato come un prototipo ma la produzione vera e propria di questo robot (da fornire ad alcuni clienti già interessati) è prevista a partire dal 2022, con un impatto potenzialmente enorme nel settore della logistica.