Integrazione tra Tiscali e Linkem per creare il quinto operaratore italiano nel mercato fisso

I Consigli di Amministrazione di Tiscali e Linkem hanno approvato l’accordo di fusione e il progetto per l’incorporazione di Linkem Retail in Tiscali.

Le due aziende comunicano che La fusione si inserisce nell’ambito di una più complessa e articolata operazione diretta ad integrare in un’unica realtà societaria e commerciale il Gruppo Tiscali e il ramo retail del Gruppo Linkem “al fine di sviluppare sinergie, consolidare e rafforzare la posizione di mercato”. Tiscali diventerà il quinto operatore del mercato fisso e primo nel segmento degli accessi ultrabroadband nelle tecnologie FWA+FTTH – indicate come “le più innovative e promettenti” – con una quota di mercato complessiva pari al 19,4% (Fonte dati AGCOM), posizionata strategicamente per sfruttare al meglio le potenzialità delle tecnologie FTTH e 5G FWA.

“L’integrazione con Linkem Retail costituisce un passo importante per l’ulteriore sviluppo di servizi dedicati sia alle famiglie, con particolare attenzione a quelle in aree di digital divide, che alle imprese ed alla PA”, ha dichiarato Renato Soru, Amministratore Delegato di Tiscali. “Insieme raddoppiamo la nostra dimensione aziendale, ma soprattutto avremo la possibilità di portare avanti con maggior forza il nostro comune progetto di crescita. Con questa integrazione e con i nuovi e importanti soci, Tiscali può decisamente guardare fiduciosa al futuro con rinnovate prospettive di crescita”.

Di particolare interesse per Tiscali è Linkem Retail e “le opportunità legate allo sviluppo dei servizi 5G e alla trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni. “oltre a servire le famiglie con un’offerta integrata di servizi fissi e mobili e grazie alla migrazione alla tecnologia 5G, puntiamo a sviluppare servizi evoluti dedicati alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini delle Smart City in linea con gli obiettivi del PNRR.” ha dichiarato Davide Rota, Presidente e Amministratore Delegato di Linkem.

Tiscali S.p.A. vanta “la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia” e un portafoglio clienti pari a 648,3 mila. Linkem S.p.A. è operatore 5G leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless e quinto operatore del mercato fisso. Ad oggi Linkem copre il 70% della popolazione a livello nazionale grazie alla propria rete Fixed Wireless Access (FWA) basata su frequenze licenziate nella banda riconosciuta a livello internazionale quale golden band per lo sviluppo delle reti 5G.