La trilogia di Tomb Raider gratis su Epic Games Store

Un bel regalo di fine anno quello che Epic fa ai propri utenti. Oggi, infatti, è possibile scaricare l’intera trilogia di Tomb Raider dedicata al reboot della serie, completamente gratis. Correte a scaricarla.

Epic Games Store è noto, oltre che per i tanti titoli disponibili in catalogo, anche per le numerose promozioni di giochi gratuiti, sempre facili da trovare. Questa volta, però, i titoli gratuiti sono ben tre, tutti in un unica volta. Per di più si tratta di giochi tripla A, una serie davvero apprezzata da tutti i fan del genere.

Epic Games Store offre gratuitamente tutti e tre i titoli di Tomb Raider (Tomb Raider , Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider). Saranno scaricabili gratis da oggi fino al 6 gennaio alle ore 11:00. Si tratta delle versioni solo per Windows, ma la bella notizia è che si tratta di versioni complete dei DLC post-lancio.

La raccolta potrebbe essere l’occasione ideale per prendere confidenza con un genere di giochi che mixa avventura a sparatutto in terza persona; una sorta di allenamento per prepararsi al lancio di Uncharted su PC.

Per poter scaricare gratuitamente la trilogia di Tomb Raider dall’Epic Game Store clicca direttamente qui. Per tutte le notizie che riguardano il mondo dei giochi e delle console il link da seguire è direttamente questo.

Se volete giocare a Tomb Raider su Mac, invece, potete partire direttamente da questo indirizzo.