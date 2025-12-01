Black Friday: set di avvitamento Bosch, 27 per lavori in casa e hobby a solo 14,99 €

Piccoli lavoretti, fai da te e riparazioni. A questo serve il Set di Avvitamento Rainbow di Bosch, una delle molte offerte sconto di queste ultime ore nel campo degli attrezzi: costa solo 14,99€ invece dei 29,99€, un prezzo interessante in rapporto all’assortimento e alla qualità di base del produttore.

Contenuto della confezione

19 bit da 25 mm con codice colore (PH 1/2/2/3, PZ 1/2/3, S 4/5/6, T 10/15/20/25/30, HEX 3/4/5/6), 5 giradadi (Ø 6/7/8/10/13 mm), 1 cricchetto reversibile (destra/sinistra), 1 portabit universale a cambio rapido, 1 raccordo per giradadi.

I bit con codice colore consentono di identificare velocemente la punta giusta, migliorando l’efficienza nelle fasi di lavoro. Tutti i componenti sono compatibili con le principali marche di elettroutensili e con avvitatori manuali standard.

Il raccordo universale offre una presa sicura e permette la sostituzione rapida delle punte grazie al meccanismo di blocco integrato, utile per non interrompere il lavoro anche in caso di cambio frequente degli inserti.

Le punte incluse coprono vari formati Philips, Torx e taglio, utili per avvitare o smontare componenti elettronici, accessori da cucina o supporti da parete.

Pratico per casa, hobby e piccole riparazioni

Il set si rivolge a chi ha bisogno di un kit completo per interventi domestici, montaggio mobili o attività di modellismo. Il cricchetto incluso permette l’avvitamento manuale in spazi stretti, migliorando la maneggevolezza senza dover ricorrere a utensili elettrici. I materiali resistenti garantiscono durata anche con utilizzo frequente

Un ulteriore vantaggio è la custodia rigida in plastica trasparente, che permette di vedere subito i pezzi all’interno. Ogni scomparto è sagomato per evitare che gli inserti si muovano, utile anche per il trasporto in borsa da lavoro o valigetta utensili. Il sistema di chiusura è sicuro e resistente all’usura, pensato per durare nel tempo.

Il prezzo è attualmente ridotto del 50% 14,99€ invece di 29,99€

