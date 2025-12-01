Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Black Friday: set di avvitamento Bosch, 27 per lavori in casa e hobby a solo 14,99 €
OfferteSconti speciali

Black Friday: set di avvitamento Bosch, 27 per lavori in casa e hobby a solo 14,99 €

Di Pubblicità
Un set di avvitamento Bosch

Piccoli lavoretti, fai da te e riparazioni. A questo serve il Set di Avvitamento Rainbow di Bosch, una delle molte offerte sconto di queste ultime ore nel campo degli attrezzi:  costa solo 14,99€ invece dei 29,99€, un prezzo interessante in rapporto all’assortimento e alla qualità di base del produttore.

Contenuto della confezione

19 bit da 25 mm con codice colore (PH 1/2/2/3, PZ 1/2/3, S 4/5/6, T 10/15/20/25/30, HEX 3/4/5/6), 5 giradadi (Ø 6/7/8/10/13 mm), 1 cricchetto reversibile (destra/sinistra), 1 portabit universale a cambio rapido, 1 raccordo per giradadi.

I bit con codice colore consentono di identificare velocemente la punta giusta, migliorando l’efficienza nelle fasi di lavoro. Tutti i componenti sono compatibili con le principali marche di elettroutensili e con avvitatori manuali standard.

Il raccordo universale offre una presa sicura e permette la sostituzione rapida delle punte grazie al meccanismo di blocco integrato, utile per non interrompere il lavoro anche in caso di cambio frequente degli inserti.

Le punte incluse coprono vari formati Philips, Torx e taglio, utili per avvitare o smontare componenti elettronici, accessori da cucina o supporti da parete.

Il contenuto del set di avvitamento Bosch
Il contenuto del set di avvitamento Bosch

Pratico per casa, hobby e piccole riparazioni

Il set si rivolge a chi ha bisogno di un kit completo per interventi domestici, montaggio mobili o attività di modellismo. Il cricchetto incluso permette l’avvitamento manuale in spazi stretti, migliorando la maneggevolezza senza dover ricorrere a utensili elettrici. I materiali resistenti garantiscono durata anche con utilizzo frequente

Un ulteriore vantaggio è la custodia rigida in plastica trasparente, che permette di vedere subito i pezzi all’interno. Ogni scomparto è sagomato per evitare che gli inserti si muovano, utile anche per il trasporto in borsa da lavoro o valigetta utensili. Il sistema di chiusura è sicuro e resistente all’usura, pensato per durare nel tempo.

Il prezzo è attualmente ridotto del 50% 14,99€ invece di 29,99€

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE BLACK FRIDAY con macitynet.it

Cyber Monday

Speciali

Apple e dintorni

Memorie (HD, SSD, SD, micro SD e RAM)

Computer e Tablet, smartphone e accessori

Fotografia e Creatività

Audio-Video, TV, Speaker, Auricolari e Cuffie

Giochi e Gaming

Domotica e Sicurezza

Casa, Arredo, Giardino e Fai–da–te

Pulizia di casa

Cura della persona, Fitness, Salute e Bellezza

Auto, Moto, Viaggi e Campeggio

Cucina, Lavanderia e clima

Scorte, Detersivi e Alimenti

Prodotti e servizi Amazon

Chiudiamo rielencandovi tutti i link utili in questi giorni di offerte Black Friday:

Articolo precedente
Black Friday, la top 10 degli sconti di almeno il 40%
Articolo successivo
Black Friday, iPad Air M3 perfetto scuola, lavoro e tempo libero a solo 531 euro

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.